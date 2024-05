Sofía “Jujuy” Jiménez visitó el living de +CARAS y tuvo una entrevista íntima con Héctor Maugeri, conductor del programa. Durante la charla, la modelo reflexionó sobre las infidelidades y valoró la compañía de una famosa.

La jujeña está viviendo un presente exitoso. Sin embargo, esta etapa también ha estado marcada por romances mediáticos que implicaron rupturas polémicas. Recientemente, Sofía Jiménez atravesó una difícil separación de su ex pareja Bautista Bello, quien le fue infiel durante unas vacaciones con sus amigos en Brasil, mientras ella se encontraba trabajando en Europa.

Sofía Jiménez se abre sobre el amor y las infidelidades

Reflexionando sobre la deshonestidad en el amor, Héctor Maugeri le preguntó por qué creía que su ex pareja le había sido infiel. “Para mí, me fue infiel por inseguridad”, expresó sin dudarlo.

Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello

Tras la infidelidad del polista, admitió que recibió el acompañamiento de familiares y amigos, donde destacó a la modelo, y también periodista, Sol Pérez que la ayudó a comprender lo que había ocurrido. “Eso me lo contó Sol Pérez: me dijo que ella había sido infiel porque era insegura”, explicó. Y agregó: “La persona que lo hace se tiene que hacer cargo si rompe los códigos o la pareja”.

Sol Pérez y Sofía Jujuy Jiménez

Además, Maugeri, teniendo en cuenta las malas experiencias amorosas de su invitada, le consultó si aún cree en el amor y, particularmente, en los hombres. “Sigo desconfiando de los hombres y estoy trabajándolo en terapia”, respondió Sofía, manifestando las indelebles marcas que le dejó su última relación.

Profundizando sobre su proceso de sanación, compartió entre risas: “Me gustan las terapias alternativas y las cosas espirituales; hice constelaciones, probé la memoria celular, decodificaciones, canalizaciones y registros akáshicos. Esto me ayuda un montón”.

Sofía Jujuy Jiménez en los estudios de Caras TV

A pesar de sus malas experiencias en el amor, Sofía se define como una persona que sigue apostando al amor y afirma que de cada relación, por dolorosa que sea, siempre busca aprender algo. No obstante, confiesa que "hoy me corazón está blindado y no se lo voy a dar a cualquiera".

Si bien admitió que en otros momentos de su vida ha perdonado infidelidades, la modelo fue clara al referirse a su experiencia con Bautista y remarcó: "Lo que me molestó fue la falta de respeto al proyecto que teníamos juntos y la manera en que lo hizo".

MDP