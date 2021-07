Conmoción por la muerte de Teresa Sainz, la esposa de Jairo

En un triste comunicado, el cantante Jairo informó el fallecimiento de su esposa, Teresa Sainz:

"Con infinito dolor comunico el fallecimiento de Teresa Sainz de los Terreros, mi amada esposa y madre de mis hijos. Agradecemos los mensajes de cariño. Hoy rogamos por su descanso en paz tras años de lucha conmovedora y desigual contra la enfermedad. Gracias por el respeto. Jairo".

Jairo y Teresa llevaban 49 años de matrimonio

Teresa estuvo casada con Mario González, "Jairo", durante 49 años y fruto de ese amor nacieron Lucía, Iván, Yako y Mario. Estaba atravesando una larga agonía producto de un EPOC severo, por lo que estaba postrada en su domicilio.

Hace muy poco, el cantante se refirió a Teresa, invitado a los almuerzos que conduce Juana Viale: "Ella tiene un problema crónico muy importante y está con internación domiciliaria desde ya hace varios años". Orgulloso de la madre de sus hijos, en ese momento dijo: "Es una persona muy culta y da placer estar con ella", también agregó que su enfermedad había comenzado con un cáncer en el piso de la boca y cáncer de mama y está impedida de muchas cosas".

Jairo y Teresa se conocieron en Madrid cuando él tenía 22 años y ella 20 "Fue un flechazo", había manifestado el cantante quien dijo además que desde que se conocieron, todos los días estuvieron juntos. "no podemos vivir el uno sin el otro", manifestó profundamente enamorado y también agregó que Teresa fue su primera novia y única mujer: "No habrá otra. Tenemos una relación pura y perfecta. Nuestro amor es irrepetible".

Hoy Jairo, despide a su gran amor con la compañía de 2 de sus hijos Yako y Mario, dado que Iván y Lucía que viven en Europa, no podrán asistir para darle el último adiós a su madre.

El drama de Jairo por no poder ver a su esposa internada

El dolor de Jairo no se puede traducir en palabras. El cantante está viviendo momentos de enorme angustia al no poder ver a su mujer desde hace más de un mes y ni siquiera hablar con ella. Teresa transita una grave enfermedad y está internada, pero producto de la Pandemia, no puede tener visitas.

"Está con patologías varias desde hace mucho tiempo. Perdió fuerza y ahora está en rehabilitación", comenzó su relato el reconocido artista.

LP