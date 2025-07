El último mensaje de Mila Yankelevich a Cris Morena: “Titi, yo te amo mucho”

En su regreso a la pantalla chica, Susana Giménez recibió a Cris Morena junto a Franco y Valentín, los hijos de Romina Yan. Una entrevista que pasó de su exitoso presente gracias a la tira juvenil "Margarita" al hermoso vínculo con sus nietos. Por esta razón, la diva presentó una sorpresa muy especial para la productora televisiva: los saludos de Azul, Inti y Mila, quienes no se encontraban en el piso aquel día.

Ahora, con el fallecimiento de la pequeña de 7 años, este momento cargado de emoción volvió a cobrar visibilidad, ya que la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca aparece con un tierno mensaje para su abuela.

Así fueron las tiernas palabras de Mila Yankelevich para Cris Morena

Mila, la nieta más pequeña de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, murió este 28 de julio a sus 7 años cuando se encontraba a bordo de una embarcación que era parte de una colonia de vacaciones en Miami, según trascendió. En febrero pasado, la productora televisiva le había dedicado un conmovedor posteo por su día, que incluyó un mensaje a corazón abierto y unas fotos inéditas que mostraban su crecimiento.

Ahora, en medio del dolor y la consternación que provocó la triste noticia, trascendió el momento en que Mila aparecía en la televisión para sorprender a su abuela. Esto ocurrió en el marco de la entrevista que le realizó Susana Giménez en octubre pasado.

La creadora de exitosas ficciones se presentó en el estudio con Franco y Valentín, los hijos de Romina Yan, y recibió de forma inesperada los saludos del resto de sus nietos: Azul, Inti y Mila. La hija de Romina Yan se encontraba estudiando en Los Ángeles mientras que los niños de Tomás Yankelevich estaban en su hogar de Miami.

"Me pone muy contenta que estén ahí, los tres juntos. Me apena no poder estar ahí, pero hoy me toca bancar desde acá. Estoy orgullosa de los tres, la están rompiendo", comenzó su nieta Azul. Y con una sonrisa en su rostro, la joven agregó: "Abuela le metés garra a todos tus proyectos. Estás a mil, pero aún así seguís tirando para adelante".

Cris Morena junto a Tomás y Mila Yankelevich.

Luego, fue el turno de Mila, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, quien apareció en una filmación junto a Cris entonando juntas una canción de "Margarita". Con mucha emoción y mirando atenta a pantalla, Cris recibió las emotivas palabras de su nieta: "Hola Titi, yo te amo mucho".

Además, la pequeña contó que es fanática del nuevo proyecto de su abuela: "Te quería decir que me encanta 'Margarita' y que todavía lo estoy viendo". Para cerrar, Mila expresó entusiasmada: "Te amo". El video dedicado a la creadora de contenidos concluyó con unas imágenes de sus nietos y con otro clip de Mila cantando los temas de la novela mientras se encuentra abrazada a su abuela.

Mila Yankelevich junto a Cris Morena.

Esta sorpresa súper especial para agasajar a Cris Morena en el ciclo de Susana Giménez reflejó el vínculo y la conexión con ellos. Mila era su nieta más pequeña, quien vivía en Miami junto a sus papás y su hermano Inti, y tenía 7 años. Su partida física hizo resurgir su aparición pública en la pantalla chica.

De esta manera, el último mensaje que Mila Yankelevich le envió a Cris Morena estuvo compuesto por palabras tiernas y amorosas. “Titi, yo te amo mucho”, le había expresado la niña en el video que pasaron en el ciclo de Telefe.