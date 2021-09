Uma Thurman contó que se hizo un aborto: “Fue la decisión más difícil de mi vida”

Uma Thurman confesó que cuando era adolescente se hizo un aborto. En un triste relato, la actriz contó cómo fue la dolorosa situación que la llevó a conocer lugares oscuros.

“Fue la decisión más difícil de mi vida”, sostuvo en el artículo con el que criticó la ley que rubricó el gobernador de Texas, Greg Abbott, bajo la cual se restringe casi por completo el acceso a la interrupción del embarazo.

La estrella de Kill Bill dijo en la nota publicada por The Washington Post que la determinación que tomó en su adolescencia fue el “secreto más oscuro” que guardó hasta ahora. “Tengo 51 años y lo comparto con ustedes desde el hogar donde crie a mis tres hijos, que son mi orgullo y alegría”. La intérprete tiene a Maya y Levon, fruto de su relación con el actor Ethan Hawke, y Luna, una nena de 9 años que tuvo junto al financista Arpad Busson.

“El aborto que tuve cuando era adolescente fue la decisión más difícil de mi vida, uno que me causó angustia entonces y que me entristece incluso ahora, pero fue el camino a la vida llena de alegría y amor que experimenté. La elección de no quedarme con ese embarazo temprano me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba ser”, confesó Uma Thurman.

Thurman expresó que es “otra herramienta discriminatoria contra quienes se encuentran en desventaja económica y, a menudo, de hecho, contra sus parejas”.

También, opinó: “Las mujeres y los nenes de familias adineradas conservan todas las opciones del mundo y corren poco riesgo. También me duele que la ley enfrente a ciudadanos contra ciudadanos, creando nuevos vigilantes que se aprovechan de estas mujeres desfavorecidas, negándoles la opción de no tener hijos que no están preparados para cuidar, o extinguiendo sus esperanzas en la vida de estas mujeres desfavorecidas para las futuras familias que podrían elegir “.

Para el final Uma Thurman aseguró. “No tengo nada que ganar con esta revelación, y quizás mucho que perder. Al revelar el vacío que esta decisión me provocó, espero que brille algo de luz, que llegue a las mujeres y nenas que puedan sentir una vergüenza de la que no pueden protegerse y que no tienen autoridad sobre ellas”, remarcó.