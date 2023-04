Un exparticipante de Gran Hermano fue condenado a prisión por abuso sexual en España

Un exparticipante de Gran Hermano, de una edición que se realizó en España, fue condenado a un año y tres meses de prisión por abuso sexual contra una compañera del reality en 2017.

José María López es el hombre que enfrenta la condena.

Se trata de José María López, quien se enfrenta a "quince meses de prisión como autor responsable de un delito consumado de abusos sexuales contra Carlota Prado, cometido durante la participación de ambos en el reality emitido por la cadena Telecinco, denominado Gran Hermano Revolución, en la madrugada del 4 de noviembre de 2017”, según informó la justicia española en un comunicado citado por la agencia AFP.

Carlota Prado es la joven que denunció a José.

Además, se lo condenó “a cuatro años de alejamiento e incomunicación respecto de la víctima y a indemnizarla en la cantidad de 6.000 euros (6.570 dólares)". Esta importante suma la tendrá que responder también la productora de Gran Hermano, ya que sucedió en el reality.

El tweet de Carlota en contra de la producción de Gran Hermano.

La joven, que denunció a José María López, también acusó a los empleados de Gran Hermano Revolución de "omisión de socorro" por no haber entrado a la casa a ayudarla mientras se estaban produciendo los hechos.

Daniela y Thiago revelaron con qué participantes no se hablan desde que salieron de Gran Hermano

Recientemente, Thiago abrió su propia verdulería en La Ferrere y le está yendo muy bien con su nuevo emprendimiento. Daniela, que todavía sigue en algo romántico con el ex participante de Gran Germano, fue a visitar el local y habló en Cortá Por Lozano.

Vero Lozano le consultó a Pestañela a quién de los ex participantes de Gran Hermano 2022 le daría un canje si abría su centro de estética, proyecto en el cual está trabajando desde que salió del reality. Y la joven le contestó: "Si vivo de canje no genero nada. Yo estoy invirtiendo acá. Todos los días estoy juntando para ponerlo, por eso no puedo abrirla todavía".

Daniela y Thiago en La Ferrere.

"La Tora dijo que no tiene un mango y que tiene que pagar el alquiler. O sea que a ella le tenés que hacer de canje hasta que pueda pagar. Juli tiene casi 2 millones de seguidores", continuó con humor.

Por último, Daniela hizo una lista de aquellos hermanitos con los cuales no tiene ningún tipo de relación y que no le interesa tenerla: "Con Maxi, Coti y Cone es un 'hola y chau'. Nuestro grupito siempre fue Juli, Romi, a lo sumo Nacho, Thiago, La Tora, Alfa...", reveló segura.