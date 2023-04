Daniela Celis y Thiago Medina retomaron su relación. Los ex "Gran Hermano" pasaron unos días a pura aventura en Salta junto a Marcos Ginocchio y reviviveron la llama que inició en el reality de Telefe.

Enamorados más que nunca, recientemente trascendieron unas fotos y videos en donde Daniela se mostró ayudando a Thiago en su nuevo emprendimiento: su verdulería.

Fue en la cuenta del comercio de Thiago en Instagram en donde se viralizaron unas fotos de la pareja trabajando codo a codo. “Atendiendo”, se podía leer en el epígrafe de la imagen en donde se los ve pesando una calabaza en una balanza.

Luego, Dani compartió unas historias en su propia cuenta en donde contó: "Él me ensaña a usar la balanza", en referencia al momento en que su novio le explicaba el funcionamiento de este implemento.

Daniela Celis aclaró cómo está su relación con Thiago Medina

Días atrás, se comenzó a especular sobre el alejamiento de Daniela y Thiago. Sin embargo, la dupla renovó su amor cuando realizaron un viaje a Salta para visitar a su amigo y excompalero de Gran Hermano, Marcos Ginocchio.

La dupla apareció muy feliz y enamorada haciendo un recorrido por los lugares más emblemáticos.

De hecho, Celis también habló de cómo está ahora su relación con él haciendo hincapié en su ausencia tras la apertura del emprendimiento de frutas y verduras: “Que no aparezca en un móvil por la apertura no significa que no lo acompañe, el proceso de un negocio lleva tiempo y no hace falta estar adelante de una cámara para mostrar quiénes están a su lado”, escribió tajante en un tuit.

“Mis felicitaciones fueron por privado como todo lo nuestro”, agregó contundente.

