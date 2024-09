Este 17 de septiembre de 2024 se realizó la Avant Premiere de "Linda", la película que protagoniza la China Suárez junto a Julieta Cardinali, Minerva Casero y Rafael Spregelburd. La actriz eligió un outfit que sorprendió a todos sus seguidores.

La película que protagoniza la actriz ya tuvo varias críticas positivas en su presentación en el Festival de Cine de Toronto. "Linda" es una superproducción con un elenco de lujo que promete ser un espectacular producto audiovisual, diferente y adictivo. El tráiler de la película ya te deja con muchas ganas de saber como sigue esta increíble historia.

Horas antes del evento, la China contó a través de sus redes sociales que no sabía que look iba a utilizar. Subió un mini video en sus historias de Instagram sonriendo y escribió "Hoy tengo la avant premiere y adivinen si ya tengo pensado el outfit. No. La reina de la procrastinación".

La actriz sorprendió mucho más con el look elegido, sabiendo que lo eligió horas antes de la presentación de su película. La China se lució con un total white y medias negras para la Avant Premier de "Linda", en Buenos Aires.

La expareja de Benjamín Vicuña optó por un vestido corto blanco con el detalle de un volado en la terminación de la prenda. Además, su outfit tenía su parte sensual con una hermosa espalda. La China Suárez sorprendió con la elección de unas medias negras que hacían un increíble contraste con el vestido.

Para completar el look, la actriz eligió unos zapatos negros que pasaban desapercibidos ya que eran del mismo color que las medias. Respecto al estilismo, la China decidió llevar el pelo recogido con un peinado descontracturado de un rodete con los mechones del flequillo sueltos, fue así que la espalda del vestido se lución mucho más.

Con los accesorios la China fue clásica y poco cargada, decidió llevar unos aros de perla, anillos plateados con algunos brillos y una pulsera dorada que tenía forma de flor con una perla en el medio. La actriz demostró que está a la moda ya que lució una de las últimas tendencias: la mezcla del dorado y plateado en accesorios.

El maquillaje de la actriz contaba con un gran delineado de ojos que hacía que su mirada resalte y lo acompañó con sombras en tonos marrones. Respecto a los labios, la China decidió llevar un tono nude matte para que no tome protagonismo esa zona del make up.

C.S.