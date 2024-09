La China Suárez mostró cómo se relaja con Amancio Vicuña

La China Suárez se encuentra entrenando "Linda" la película en la que ella es protagonista. En el marco de las distintas ruedas de prensas del estreno de este nuevo film, la actriz asiste a varios eventos para presentar esta nueva producción que se va a estrenar el próximo 19 de septiembre de 2024.

El día a día de la ex de Nicolás Cabré esta repleto de proyectos profesionales. A lo largo de su carrera y desde muy pequeña, Eugenia demostró tener talento para desempeñar diferentes roles en el mundo artístico. La China no solo es muy querida por sus más de 6 millones y medio de seguidores por hacer posteos relacionados a su trabajo o mostrando sus impresionantes looks, sino que también sus fanáticos disfrutan enterarse cada momento relacionado a la vida de sus hijos.

Momento madre e hijo: la China Suárez mostró cómo se relaja junto a Amancio Vicuña

Además de su carrera, Eugenia pasa mucho tiempo con sus hijos y todos estos momentos los deja perpetuados en su cuenta oficial de Instagram, a través de diversas postales que comparte con Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. En los últimos meses, los niños y ella estuvieron recorriendo en un increíble viaje, distintos parques de "Walt Disney Word" ubicados en Orlando. Posterior a todas estas aventuras familiares y proyectos laborales, la ex pareja de Benjamín Vicuña se tomó unos momentos para relajarse junto a su hijo menor.

Cada publicación que hace la cantante junto a sus hijos, recibe miles y miles de comentarios positivos por parte de sus seguidores. Los niños demuestran ser muy unidos y disfrutan pasar momentos en compañía de su madre. El pequeño, Amancio Vicuña, es quien hace enternecer a su público en cada posteo en el que el aparece y que su madre decide compartir.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la China Suárez compartió una tierna postal junto a su hijo Amancio Vicuña. En la foto se la ve a la artista abrazada de su pequeño. "Día libre para nosotros es esto", escribió en la historia. Sin dudas, el hijo más pequeño de Eugenia y Benjamín Vicuña es un compañero ideal para hacer una mini siesta a mitad de la tarde.

