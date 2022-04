Cómo fue la lujosa boda de Victoria Vanucci y Matías Garfunkel a dos años de la separación

Victoria Vanucci volvió al país después de algunos años de ausencia y, tras comenzar una nueva etapa en su vida, se animó a hablar de su separación con Matías Garfunkel, que se confirmó en 2019.

La empresaria, que se especializó como chef de comida orgánica, reveló cuáles fueron las causas que la llevaron a distanciarse del millonario con el que había protagonizado diversos escándalos.

“Al principio la alta sociedad y el lujo te obnubila. Trataba de pertenecer, pero no lo lograba. Desde el momento en que tenés choferes para todo, no manejás más. No hacés un trámite más. Te hacen todo. Y perdés el eje" , contó en Teleshow sobre este modo de vida.

Victoria Vanucci y Matías Garfunkel

Victoria Vanucci fue protagonista de diversas polémicas y se fue del país en medio de denuncias por maltrato animal y trabajo en negro del local de lencería que tenía en Recoleta. En medio de esa crisis, la ex tenista descubrió que atravesaba una profunda depresión. " Una vez, ya instalada en Estados Unidos me miré al espejo y no me reconocí. Tenía dos hijitos, Indiana de cuatro años y Napolito, de dos y medio. Por suerte, si es que se le puede llamar así, eran chiquitos y esa etapa mía no la presenciaron conscientemente. Literalmente no pude levantarme más. No podía respirar ni encontrarle sentido a nada. Así conocí el pánico y empecé a tener ataques cada vez más frecuentes”.

Victoria Vanucci y Matías Garfunkel

Cómo fue la boda de Victoria Vanucci con Matías Garfunkel

Victoria Vanucci y Matías Garfunkel se casaron el 31 de marzo de 2012 en la estancia “La Celeste” en San Miguel del Monte, propiedad del empresario. Para la ocasión, la modelo se convirtió al judaísmo para realizar la ceremonia bajo los ritos de esa religión.

Garfunkel y Vanucci realizaron una súper fiesta para 120 invitados VIPs: entre otros, se encontraban Mario Pergolini, Gastón Pauls y Agustina Cherri, Gustavo Yankelevich y el representante de futbolistas Gustavo Mascardi. Además, Vicentico realizó un mini recital.

La boda de Matías Garfunkel y Victoria Vanucci.

La novia lució un hermoso vestido blanco de línea sirena, con encaje bordado a mano siguiendo la línea de su cuerpo, con escote “v” profundo, íntegramente bordado con 2700 cristales Swaroski, que confeccionó la diseñadora Evangelina Bomparola durante 15 días y demandó el trabajo de 14 personas.

La lujosa boda de Victoria Vanucci y Matías Garfunkel

En 2013, Garfunkel sufrió un accidente automovilístico cerca de la ciudad de Bariloche, que casi le cuesta la vida. En ese entonces, Vanucci se mostró inquebrantable a su lado y lo acompañó durante su recuperación. Esa unión férrea los impulsó a concretar su boda por Civil el 23 de mayo de 2014, con ella embarazada de seis meses de su segundo hijo, Napoléon. Ya había tenido a su primogénita, Indiana.

Victoria Vanucci y Matías Garfunkel realizaron una ceremonia civil en 2014.