Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo, reveló hoy, que Jakob von Plessen, padre de los hijos de Zaira Nara, estuvo en un famoso boliche en Buenos Aires. El empresario, según la fuente, se dejó ver solo y muy feliz, disfrutando de su "soltería".

«Yo dije, “bueno, Jakob se va a guardar con todo este quilombete”. No, Jakob estaba sin Zaira Nara, solo en el boliche y dicen que estaba como pajarito libre por todo lado», comentó Paula Vera, en sus comentarios sobre lo que sería la primera salida de soltero de Jakob von Plessen.

Vieron a Jakob von Plessen disfrutando de Buenos Aires sin Zaira Nara.

«Estaba muy encarador anoche en este boliche tan importante. Me llama la atención, porque yo le hubiera dicho, “bajá un poquito el perfil.¡Pero bueno!», agregó Paula Varela.

La crisis de separación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen crece cada vez más. Ahora el empresario fue vinculado con la modelo argentina Jimena Buttigliengo. Según se supo en este mismo programa, el empresario habría estado con la modelo en París, para el tiempo que el WandaGate estuvo en pleno esplendor.

Lo rumores de ser Jimena Buttigliengo, la mujer que habría estado con Jakob von Plessen

Luego de que Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo, haya vinculado a Jimena Buttigliengo con el marido de Zaira Nara, la modelo salió a desmentir todo, de manera categórica en su cuenta de Instagram.

"Cuando te despiertas en un país (Francia) y todo el mundo está inventando cosas que nada que ver sobre mí y mi nombre en mi país (Argentina). Zaira Nara no conozco a tu marido, no lo vi nunca en mi vida a Jakob”, comentó en Instagram, Jimena Buttigliengo, y agregó: "Luli Fernández dejá de inventar historias que no son. Karina Iavícoli hablen de cosas de verdad importantes y dejen de hacer lío entre las familias".

Luli Fernández aclaró en el programa, que esa información no la dio a conocer ella y de paso comentó que Zaira Nara la autorizó en su momento para decir, que su relación con Jakob von Plessen no venía bien. “La estamos remando”.