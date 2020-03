Qué le dijo Alberto Fernández a Canosa cuando surgieron los rumores de una relación

Viviana Canosa volvió a hablar con Jorge Rial en vivo en un programa de TV y entre otros tema hizo referencia a aquellos que la vincularon sentimentalmente con el presidente Alberto Fernández. Incluso Luis Ventura había manifestado que "eran pareja".

"Nos une la amistad. A él lo conocí hace algunos meses, cuando empezó la campaña pero aún no se sabía si iba a ser Presidente", contó la periodista en diálogo con Rial en Intrusos. "Generamos vínculo de mucha amistad pero con él es como con cualquier otro, como Pichetto, por ejemplo", tiró.

Luego, detalló la charla privada que tuvieron cuando salieron los rumores. "Me escribió y me dijo 'lamento muchísimo lo que se está diciendo' y yo le aclaré que estaba con un nivel de vergüenza altísimo. Esto no tiene por qué complicar nuestro vínculo de amistad y esto no tiene por qué complicar lo que pasó. Lo que pasa es que vivimos en un país tan machista que a mí no me van a impedir que entreviste al presidente por lo que dice un grupo de mal pensados", dijo.

"Entrevisto a gente de poder, trabajo desde muy chica. Hablar con cualquier persona de la política no me da miedo, no me tiembla el pulso. Más poderoso son, menos miedo me da porque siento que ellos están a nuestro servicio. Que me inventen un romance así es muy difícil", cerró.