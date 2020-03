Viviana Canosa volvió a hablar con Rial al aire para criticar a Marcelo Tinelli

Después de muchos años, Viviana Canosa y Jorge Rial se volvieron a juntar en el aire. Si bien la conductora no estuvo en el piso de Intrusos si salió al aire en el programa de Rial para apoyar al condcutor en su crítica a Marcelo Tinelli por haberse ido a su casa de Esquel a pasar la cuarentena.

"La verdad que me indignó ver eso. Como muchas veces dijiste vos, que pidieron tu cabeza, han pedido muchas veces la mía. No es nada personal con Tinelli, es un momento para hacer gestos. Me parece que nosotros, como comunicadores, que estamos pidiendo todo el tiempo que no son vacaciones, que nos quedemos en nuestras casas, que hagamos lo mismo. Y la verdad él no vive en un monoambiente. Hay gente que no tiene para comer. Pero tengo dignidad y nosotros, que somos poderosos, trabajamos en un medio de comunicación y tenemos que decir 'esto es una vergüenza'".

"Marcelo Tinelli no tiene por qué irse de la ciudad. El Presidente debería alertarlo", aseguró. "Me da miedo con esto quedarme sin laburo otra vez, pero no me importa quedarme sin trabajo", dijo y manifestó su miedo por quedarse sin trabajo.

"La gente poderosa tiene influencia y a él no le gusta lo que estoy diciendo ahora. Es incómodo lo que estoy diciendo. Puede levantar el teléfono para llamar la atención. El canal no me dijo nada. Esto no me importa, siento que tengo un deber moral con la sociedad en la que vivo", lanzó.

"Me alegro que este encuentro con Rial porque hemos madurado y evolucionado. Le demostramos a la gente que se puede estar unidos", aseguró sobre esta unión con su colega tras años de enfrentamiento. "Fuimos muy respetuosos los dos en las charlas privadas que tuvimos antes de salir al aire". Y aclaró también: "Hemos tenido nuestras diferencias y las seguiremos teniendo".