Alberto Fernández y Viviana Canosa, el supuesto romance del que habló Luis Ventura

Luis Ventura dijo que Viviana Canosa estaría en pareja con Alberto Fernández, presidente electo y quien tiene una relación con Fabiola Yáñez. Este rumor viene cobrando fuerza desde hace bastante tiempo, a pesar de que la periodista salió a desmentirlo cada vez que le preguntaron.

El panelista y conductor de América habló con Ángel de Brito en el programa "El espectador" y no tuvo pelos en la lengua al contar toda la intimidad del presente sentimental de quien fue su ex compañera en Intrusos.

“Tengo entendido que sale con Alberto Fernández, eso es lo que yo escucho. Según ella, no lo es”, sostuvo el presidente de APTRA acerca de Canosa, quien hace escasos meses confirmó su separación de Alejandro Borensztein.

“Yo no le creo todo a todo el mundo, porque también le preguntaron a Alberto Fernández y dijo que le eligiéramos mejores candidatos”, añadió Luis respecto a la reacción del presidente electo.

En su momento, Viviana había salido al cruce y sostuvo: “La verdad es que me dio entre vergüenza ajena y mucha incomodidad. Me podrían haber relacionado con Miguel Ángel Pichetto, que lo entrevisté la misma cantidad de veces que a Fernández. Me incomoda, pero yo lo siento como una campaña, porque me parece raro (…) Me extraña mucho, porque yo lo invito a Mauricio Macri tanto como a Alberto. Yo invito a todos los candidatos, lo hago personalmente y genero un vínculo con todos los candidatos y con todos los periodistas”, aseveró Canosa en diálogo con Involucrados a fines de octubre.

Pero los protagonista de esta historia tuvieron un encuentro que pasó desapercibido, Canosa entrevistó hace tres semanas al presidente, en donde se mostraron totalmente relajados y hasta con algunos tintes de complicidad.