El hijo de la famosa actriz mexicana, Grettell Valdez, fue aislado por el coronavirus

La actriz mexicana, Grettell Valdez está viviendo un verdadero calvario luego de que su único hijo Santino fuera puesto en cuarentena por haber compartido tiempo con su padre y su pareja, quienes dieran positivo de Covid-19.

La mujer de 43 años compartió un desgarrador video vía redes sociales en el que confirmó que durante las próximas semanas no podrá ver a su primogénito, ya que este debe permanecer en cuarentena en la casa de su padre.

“Mi hijo el martes se fue a casa de su papá y pues claro que me entra la angustia. Él está muy bien, él está perfecto, yo estoy perfecto, mi marido está perfecto, pero pues Santino se fue a casa de su papá y no voy a poder estar con él en 15 días hasta que pase el peligro”, contó la protagonista de "Lo que la vida me robó y Médicos, línea de vida."

“Hasta que pase esta situación él tiene que estar en cuarentena también en casa de papá y pues no puede salir, no puede venir conmigo, con mamá porque hay riesgo de que me pueda contagiar, a mi marido, a las chicas que están aquí con nosotros que las amamos”, sumó. Asimismo, reconoció sentirse impotente de no poder hacer nada al respecto ni poder acompañar a su niño en esta jugada cruel del destino.

“Es mi hijo, mi bebé, el único que tengo y en cuando me entere lo único que quieres hacer es abrazarlo y protegerlo y que nada le pase pero pues en este momento él va a tener que estar en casa de papá haciendo la cuarentena y haciendo las cosas que se tienen que hacer y los protocolos que se tienen que seguir”, se lamentó Grettell.