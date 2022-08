Wanda Nara demostró cómo es la relación con Maxi López y publicó un chat entre ellos

La relación entre Wanda Nara y Maxi López ha pasado por todas las etapas, las mejores y las peores. Sin embargo, los seguidores de la empresaria quisieron saber cómo es actualmente el vínculo entre ambos.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó si se llevaba mal con Maxi López, por lo que Wanda Nara decidió responder con hechos y publicó una captura de pantalla de un chat con el padre de sus tres hijos mayores.

La publicación de Wanda Nara.

En la conversación se ve que la modelo saluda a su exesposo y aunque tapó sus mensajes, es evidente que le preguntó cómo estaban sus hijos que están de vacaciones con él. Maxi López le respondió con una postal junto a su hijo mayor Valentino y agregó: "Mirando fútbol con él, los otros dos bañandose".

Pero como si eso fuera poco, el deportista le preguntó: "¿Todo bien?". De esa forma, la esposa de Mauro Icardi demostró que la relación con Maxi Lópex es buena, por lo menos en este momento la llevan de la mejor manera.

El chat entre Maxi López y Wanda Nara.

Wanda Nara rompió el silencio sobre cómo atraviesa el mal momento que vive por el conflicto con Carmen

Una de las preguntas más frecuentes que recibió Wanda en las redes fue cómo hace para aguantar todo lo que se dice de ella, por lo que la empresaria expresó: "Es todo tan alejado de la realidad que es más lo que me sorprende que lo que me pueda enojar".

Como si eso fuera poco, también manifestó: "En el fondo siento que la mayordía me conoce". "Me duele cuando utilizan a personas inocentes porque muchas veces las consecuencias de la exposición sin sentido o con el único propósito de perjudicar e injuriar, perjudica mucho al que las hace que no tiene experiencia en este medio", agregó Wanda.

La respuesta de Wanda.