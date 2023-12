Wanda Nara logró ser finalista del Bailando italiano y, en medio de su alegría al estar un paso más cerca de convertirse en campeona, la empresaria abrió su corazón y habló sobre el diagnóstico de leucemia que recibió recientemente.

En un ciclo de la televisión italiana, que luego replicó LAM en argentina, la nueva cantante compartió lo mucho que le sirvió formar parte del reality: “Si me pongo a pensar, creo que acepté hacer el Bailando para tener un poco la cabeza en otra cosa. Estoy tan ocupada bailando que, además, es algo hermoso porque siempre escucho una música diferente”.

Wanda Nara en el Bailando.

Además, la modelo también habló de los cuidados que tiene al entrenar: “Debo concentrarme, pensar en no lastimarme, no hacerle daño a mi bailarín o en no hacerme daño. Es algo terrible un moretón en la cara. Entonces no quiero pensar. Confío en mis médicos de Argentina que me siguen”.

Por último, Wanda Nara decidió revelar cuál es su mayor miedo desde que se enteró de su enfermedad: “Cuando sos madre el único miedo que tenés es dejar solos a los niños. Ese es el único pensamiento”.

Qué más dijo Wanda Nara sobre su enfermedad

En la televisión italiana, la empresaria se sinceró: “Una, dos, tres, cuatro y siempre lloraba, pero de una manera. Siempre estaba organizando toda la vida como si fuera mi último momento. Organizando todo con mi mamá y mi hermana”.

Además, Wanda Nara aseguró que intentó organizar todo junto a Mauro Icardi: “Yo le decía a Mauro ‘jurame esto’, ‘jurame lo otro’. La última quimio fue arriesgada. La quinta vez dejé todo lo que tenían que hacer mis hijos hasta que tuvieran 21 años. Ese fue mi mayor miedo. Cuando lo supe. Pensaba ‘son pequeños, me necesitan’. Ese es el miedo”.

J.C.C