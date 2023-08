Una de las palabras más esperadas de las últimas semanas es la de Wanda Nara y cómo está hoy de salud, luego de que se haya filtrado información sensible sobre su cuadro. En una entrevista de la famosa modelo con Rodolfo Barili y Cristina Pérez, la figura de Telefe lo dijo todo.

“Fue un shock para toda la familia porque justo el club había mandado a Mauro un avión para la mudanza y nos podíamos ir y fue todo muy de golpe”, señaló Wanda Nara sobre cómo recibió la noticia de su diagnóstico en su momento.

“Yo la verdad dudo de hablar o no del tema. Me encantaría poder hablarlo libremente pero a veces la gente te juzga o a veces piensa que si lo hablás no es real o si lo hablás no es tan serio”, aseveró la presentadora.

“Prefiero guardarmelo. Hay un montón de gente que me sigue. Obviamente, mis amigos, mi gente, están y creo que cuando yo esté un poco más fuerte o sienta que lo puedo contar, lo voy a salir a decir”, concluyó la modelo, dejando en claro que le gustaría decirlo sin problema.

Wanda Nara reveló el porqué no expone su diagnóstico: “Fue un shock”

"Me gustaría encontrar las palabras justas para decir y poder ayudar a alguien que lo necesite o necesite una palabra. No sé si yo soy la indicada para ayudar en ese sentido, pero estoy trabajando en eso. Estoy esperando mejorar mucho más de lo que ya mejoré y poder salir a contarlo", finalizó Wanda Nara.

Wanda Nara fue despedida de MasterChef con ovaciones

En su primera experiencia como presentadora, la modelo cerró un importante ciclo de su carrera profesional en los medios con ovaciones y cánticos por parte del todo el equipo del reality MasterChef Argentina.

A una sola voz se escuchaban los cánticos y los vitoreos para Wanda Nara: "Wanda presidenta", gritaban en agradecimiento y como parte de las felicitaciones por su trabajo como presentadora de uno de los formatos de reality culinario más famoso del mundo.

