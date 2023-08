Wanda Nara desde hace varios días se encuentra en Estambul, Turquía con motivo de acompañar a Mauro Icardi en su regreso al equipo de Galatasaray junto a sus hijos, Francesca, Isabella, Benedicto y Constantino.

Recientemente se supo que la empresaria tiene planeado develar la verdad de su enfermedad cuando vuelva a Buenos Aires, por lo que pronto habrá noticias de ella ya que su hijo mayor Valentino, se encuentra en el país, bajo el cuidado de la familia de Maxi López, quien también retorno a Inglaterra.

Wanda Nara

Mientras tanto la conductora de MasterChef viene dando de qué hablar, sumado a la increíble final del reality culinario y la enfermedad que estaría transitando, revelaron que Mauro Icardi habría tenido una actitud fea con la mediática.

Que hizo Mauro Icardi para evitar que Wanda Nara vuelva al país

Desde Intrusos, Pampito recordó: “A mí el año pasado me llegó la información, en medio de todo el escándalo con L-Gante, que Wanda tenía que venir porque tenía una serie de compromisos laborales y ella faltó”, en medio de los rumores de romance con L-Gante y Wanda, por lo que el futbolista habría tomado dicha postura de robarle el pasaporte, para evitar que vuelta a la Argentina.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Ante de que dicha información se filtre, Marcela Tauro había mencionado las acciones tóxicas del jugador hacía su esposa. Luego, retomando la información, Pampito expresó: “A mí lo que me contaron en ese momento, del entorno de ella, no es que inventamos, es una fuente directa pero claro no se puede develar, es que en ese momento él le habría escondido el pasaporte. Después lo taparon”, cerró el panelista, sobre Mauro Icardi y Wanda Nara.

