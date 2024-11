Wanda Nara vive momentos de transformación. Desde su blanqueo de su relación con L-Gante hasta el conflicto con Mauro Icardi, la conductora muestra en redes sociales cómo es su vida en la Argentina y los proyectos laborales en marcha, y los que la esperan. Lo cierto es hace un año que volvió al país y relanzó su carrera en los medios de comunicación.

En aquel momento, había dejado decidido cambiar por completo su aspecto físico y dejó su tradicional cabellera rubia para pasarse al bando de las morochas, y ahora tomó la misma decisión, pero en viceversa.

Wanda Nara volvió al rubio

Sin que nadie lo esperara, Wanda Nara compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram, donde se la veía con una cabellera rubia. Aunque podría haberse tratado de imágenes del paso, que suele rememorar, en realidad la aclaración de la conductora despejó las dudas. "La rubia de siempre", fueron las palabras que utilizó. En las imágenes se puede observar que el estilo de rubio que eligió fue con reflejos y dejando las raíces un tono más oscuro.

De esta forma, la conductora demostró que vuelve a su imagen anterior. Lo cierto es que recientemente terminó de filmar Bake Off y Love is blind, cuestión que le permitió cambiar de looks. Recientemente, Wanda compartió en redes sociales que había recibido una propuesta laboral internacional, y, quizá, este cambio de look está relacionado con ello.

Por supuesto, que esta publicación tuvo una gran repercusión y los comentarios no tardaron en llegar. Entre ellos se destacó el de L-Gante, quien se limitó a dejar un corazón rojo en emoji para su novia.