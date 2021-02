Conmocionada y movilizada: Así fue el gesto de Wanda Nara por el femicidio de Úrsula Bahillo

Wanda Nara no hizo oídos sordos acerca del femicidio de Úrsula Bahillo de 18 años en manos del policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez. Es por eso, que en el día de ayer la empresaria sorprendió con un gesto en sus redes sociales.

"Hoy todas somos ella. Cambié mi foto de perfil para acompañar a su familia y para que de una vez por todas entiendan que estamos juntas", aseguró Wanda en su perfil de Instagram en donde reúne a más de siete millones de usuarios. Es por eso, que ella decidió cambiar su foto de perfil por una de la joven asesinada, de está forma mostrar su angustia y conmoción.

Emocionada por los mensajes que iba recibiendo, todos con el rostro de Úrsula, expresó: "Qué fuerte ver mi Instagram así. Qué fuertes que somos".

Más tarde, habilitó la sección de preguntas y allí habló sobre el tema, demostrando su tajante postura : "Perpetua, para el asesino. Una justicia rápida" y reconoció: "Aunque no me deja de pasar por la cabeza la ley del talión".

En cuanto a la violencia que sufren las mujeres, publicó una foto con una de sus hijas de la mano y agregó: "Tenemos que trabajar mucho en el presente y en el futuro. En el insulto, en las denuncias, en el miedo, en las redes sociales, en la violencia entre nosotras. En educar a las nenas y a los nenes chicos, en la justicia... en fin, creo que hay mucho por hacer".

Para el final, la esposa de Mauro Icardi habló sobre el robo que vivió en su casa de París, hace alguna semanas: "Me parece tan superficial y triste hablar de un problema que se resuelve con dinero con tantos problemas que vive el mundo. Por eso no hago ningún comentario al respecto. Todo lo que publicaron son especulaciones porque nosotros no hablamos. Gracias por la preocupación, obviamente está trabajando quien se debe ocupar... el seguro, la seguridad y la policía".