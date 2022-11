Wanda Nara y Mauro Icardi: las nuevas fotos tras la reconciliación

Para sorpresa de muchos, Mauro Icardi anunció ayer que con Wanda Nara decidieron volver a apostar al amor que se tienen y empezaron una "segunda temporada". La noticia llegó de la mano de una publicación en redes aunque cabe destacar que la empresaria no se manifestó al respecto.

Sin embargo, nada parece importarle a Mauro Icardi que fue por más y compartió nuevas imágenes junto a Wanda Nara en Maldivas. "Unos días en el Paraíso", escribió el futbolista junto a un corazón verde haciendo referencia al color de la bikini que lució su esposa en las fotos.

La postal que compartió Mauro Icardi.

Hasta el momento, Wanda no emite ningún tipo de señal y en las imágenes se la ve seria mientras su marido le da un beso en la mejilla y la abraza por atrás. Resulta extraño que la modelo no reaccione ante las publicaciones del deportista, ya que esa suele ser la actitud que toma cuando no está de acuerdo con sus posteos.

Lo cierto es que Icardi confirmó la reconciliación y Wanda, por su parte, sigue sin compartir fotos con el padre de sus hijas. En sus redes tampoco reestableció las publicaciones que tenían juntos, por lo que eso indica que no tendría intenciones de mostrarse junto a él en este momento.

La publicación de Icardi.

Mauro Icardi confirmó la reconciliación con Wanda Nara

"No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en Mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te Amo Wanda Nara", expresó Mauro Icardi en una publicación con fotos junto a su esposa que tomó por sorpresa a los seguidores.

Hasta la mismísima Susana Gimenez se hizo eco del posteo que compartió el futbolista. "Me alegro sean felices", respondió la diva de los teléfonos. Lizy Tagliani y Mariano de la Canal también manifestaron su alegría al verlos juntos nuevamente.