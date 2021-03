Yanina Latorre acusó a Maru Botana de no cumplir la cuarentena tras volver del exterior

Yanina Latorre mandó al frente a Maru Botana y la acusó de no cumplir la cuarentena de siete días tras volver de viaje por el exterior.

Mediante su cuenta de Twitter, la panelista de LAM acusó a la reconocida cocinera de faltar a la reglamentación por el coronavirus cuando interactuaba con sus seguidores.

“@yanilatorre cómo es aquí algunos no hacen cuarentena al llegar del extranjero? creo que la única que cumplió fuiste vos Yanina...soy tu fans!”, le dijo un usuario y ella no dudó en responder.

“Totalmente! Maru Botana llego hace dos días y ayer fue a un cumple y lo peor subió historias impunemente”, disparó contra la famosa pastelera.

Maru Botana viajó a México junto a su numerosa familia donde disfrutó de Punta Mita, una playa paradisíaca del país azteca.

Yanina Latorre confesó terminó su amistad con Maru Botana

A pesar de su notoriedad pública, Yanina Latorre y Maru Botana fueron amigas durante la etapa universitaria pero un hecho las separó de manera definitiva.

La esposa de Diego Latorre dio detalles escabrosos de la pelea que generó que pasaran de amigas a enemigas. “Quien me enseñó a cocinar fue ella hace 30 años. Yo siempre fui muy flaquita y ella siempre tuvo problemas de alimentación. Es más, es por eso que ahora no come”, dijo en una entrevista de 2018.

“Un día nos invitó a hacer tortas a su casa. Sentados adelante de todo el mundo me dijo: ‘ahora con el rogel en la mano, nos vas a contar que vos te comés todo porque salís y vomitás. Vos sos anoréxica’. Me fui a mi casa llorando. Maru las convenció de que yo era una flaca p... Que me hacía la linda y la diosa, y que era anoréxica y no comía para robarles los novios a todas”, disparó.