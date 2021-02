Fuerte descargo de Yanina Latorre contra Martín Cirio

Yanina Latorre hizo un fuerte descargo en LAM y se refirió a su alejamiento de Martín Cirio.

La panelista de LAM se refirió a un video que "La Farona" compartió en su cuenta de YouTube en el que revela quien de su círculo íntimo "le soltó la mano", cuando se desató el escándalo por los tweets pedófilos que se hicieron virales.

"Muchos de mis amigos influencers desaparecieron cuando me acusaron de pedófilo. Hicieron un silencio demoledor. Pero ese silencio se hizo de puertas para adentro. La gente que sí me conoce y sabe cómo los medios se manejan, cuando se quiere tumbar a alguien , se activa todo un aparato mediático y ahí estás solo. Pasaron cosas muy oscuras, me daba miedo salir a la calle. Soy muy solitario pero en ese momento necesité a mis amigos. Tuve pensamientos suicidas porque nadie está acostumbrado a esto. Todo fue una fabricación y fue una mentira", comenzó su descargo Martín Cirio.

"Mis amigos desaparecieron. Ver que me dejaban clavado un audio, o lo escuchaban en dos semanas. Esos fueron mis amigos, youtubers, influencers. Después están las otras personas, con las que tengo buena onda y teníamos diálogo fluido por Instagram, que directamente me dejaron de seguir. Fueron personas que sufrieron ataques mediáticos. El silencio se hizo prolongado en el tiempo. Es como si me estuviesen castigando, como si fuese radioactivo. Muchos me siguen en redes pero no ignoran", agregó.

El descargo de Yanina Latorre contra "La Faraona"

Aunque Martín Cirio no dio nombres, los "farafans" (sus seguidores) señalaron a Santiago Maratea, Yanina Latorre y Lizardo Ponce, como quienes se "borraron" en el momento más duro de Cirio. "Parece que se pusieron de acuerdo para desaparecer a la vez", añadió.

Sobre este post, Latorre hizo su fuerte descargo en LAM y aseguró que se mantuvo cerca del influencer en esos momentos. "Yo hablé con él horas. Tengo audios en los que lo tranquilizaba porque estaba angustiado.", disparó la esposa de Diego Latorre.

"No está bueno reprochar lo que uno hizo por el otro. No le solté la mano. Lo defendí. Me tuve que fumar a Rial. No quiero que me nombre, quiero que no me bardeen los farafans. Escuchame, hasta le salí de testigo en el juicio. Yo acá lo defendí. Lizardo ahora está en México y lo están puteando, está llorando las vacaciones y dice que se la arruinaron. Llora de verdad", agregó la panelista.