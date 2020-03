¡No le gustó! Yanina Latorre recibió un costoso regalo de cumpleaños

Yanina Latorre compartió en su cuenta de Instagram distintos videos hablando de su cumpleaños. Pero lo que más llamó la atención fue su descontento al hablar del regalo que recibió por parte de su familia.

“¿Qué les doy a decir? No puedo abrazar, no puedo besar, no puedo recibir regalos. ¿Saben lo que me regaló mi familia? Una valija”, comenzó diciendo sobre su día especial.

“Yo los amo, es divina. Es de marca. ¿A dónde carajo voy con una valija?. Diego me odia tanto que me regala una valija en cuarentena. Pensalo”, escribió la esposa de Diego Latorre.

Se trata de una valija de la firma Louis Vuitton, que puede llegar a costar más de 200 mil pesos, teniendo en cuenta la preferencia de cada uno de los clientes. También se las puede personalizar y hasta grabar las iniciales de los propietarios. Tenemos que tener en cuenta que es una de las firmas de marroquinería más caras del mundo, famosa por su calidad y diseño.

Además Yanina hizo mención que no solo recibió esa pieza, si no que también hubieron más regalos de la misma firma francesa.