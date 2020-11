Yanina Latorre volvió a LAM y contó detalladamente cómo enfrentó el escándalo de Lola: “Casi la mato, le dije de todo”

Yanina Latorre regresó este lunes a Los ángeles de la mañana y habló del escándalo que tuvo como protagonista a Lola Latorre, quien asistió a una fiesta clandestina, razón por la cual fue suspendida en el Cantando 2020.

“Al otro día, cuando le pregunté, me lo minimizó. El domingo, dos días después, leí la noticia y pensé que era una fake news. La desperté, me contó la situación y casi la mato. La reté, es mi hija”, comenzó contando Yanina. “¿Qué quiere decir ‘casi la mato’?”, indagó Ángel De Brito.

“Es literal, casi la mato. Le dije de todo”, respondió Latorre. “¿Y el papá qué le dijo?”, repreguntó el el conductor, quien siempre se mostró muy enojado con la joven y aseguró en diferentes oportunidades que debía ser sancionada.

“El papá no estaba en condiciones de retarla porque está débil desde que salió del covid. De los errores se aprende, yo también tuve 19 años y me mandé cagadas”, señaló la angelita.

Más tarde, la rubia contó cómo fue la situación: “Ella fue a buscar a una amiga porque se creyó Juana de Arco, que la iba a rescatar. ¿En qué cabeza cabe que una nena que está en una fiesta clandestina en Mercedes te llame y vayas a rescatarla?”, planteó Yanina.

“La verdad, medio boluda Lola. O boluda entera. ¿Para qué se metió?”, opinó De Brito. “Es medio boluda, tiene 19 años. Es chica, está criada de otra manera, lo asumo, pero ya está. ¿Qué quieren que haga? ¿Que la mande de rodillas a Luján? No mató ni violó a nadie”, cerró Latorre.

La verdad de por qué Lola Latorre no muestra los chats con su amiga de la fiesta

La polémica que implica a Lola Latorre en una fiesta clandestina ocurrida semanas atrás sigue vigente y luego de que Yanina Latorre se cruzara con su compañeras en LAM, reveló por qué su hija no muestras los mensajes que la podrían exonerar del caso en cuestión.

Todo surgió porque en el programa de Ángel de Brito mostraron fotos del multitudinario encuentro de Halloween, donde se confundieron a una chica con la participante de Cantando 2020. “Acá son todos buchones y vigilantes”, lanzó Latorre indignada.

“Lo que queda como poco creíble en el relato de tu hija es que hablé con el subcomisario Agüero, el policía que la notificó. ¿Por qué mentiría un hombre que ni siquiera sabía que ella era ‘Lola Latorre’ al notificarla? Si se enteró después. Ella estaba adentro de la fiesta con las amigas, según lo que me dijo el policía”, la apuró Karina Iavícoli. “Si fuera Lola mostraría los mensajes de mi amiga”, agregó picante.

En eso momento, Yanina retrucó: “Ya lo expliqué y lo explicó. Lola lo va a explicar donde lo tenga que explicar. Si te gusta, si querés, si es o no creíble. Ella no mató a alguien ni es pedófila. No va a mostrar ningún mensaje ni nada por orden mía. No tiene por qué mostrar algo. Quien quiera creer, que crea”.