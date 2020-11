¡Que dirá Yanina Latorre! Ángel de Brito se mostró durísimo con Lola por el escándalo de la fiesta clandestina

Después de ser acusada de asistir a una fiesta clandestina en Mercedes, la producción del Cantando decidió suspender a Lola Latorre por 15 días y volver. Sin embargo, el público y algunos colegas exigen un castigo mayor. Ángel de Brito se mostró a favor de este pedido y lo hizo público.

La mayoría considera que resulta "injusto" especialmente porque a Pablo Ruiz se lo descalificó por algo parecido y hasta con pedido de disculpas públicas. (aunque técnicamente su situación fue otra: él era un reemplazante y si cumplía el tiempo de suspensión se terminaba su contrato) y acusaron a Lola de estar 'acomodada'.

Ángel de Brito siempre se mostró a favor de la "descalificación", a pesar de su amistad con Yanina Latorre y toda la familia, el conductor mantuvo la objetividad y dejó en claro que si la decisión estuviera en sus manos, sería muy diferente.

Coincido, como lo dije en LAM https://t.co/tCHkQjtK0B — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 4, 2020

Y para que no queden dudas al respecto, al ver que en las redes seguían remarcando que era injusto que le permitieran volver a la pista, el conductor no se quedó callado y disparó: "Coincido (en que deberían haberla expulsado). Ya lo dije en LAM".

La palabra de Lola Latorre tras ser acusada de asistir a una fiesta clandestina

Lola Latorre aclaró la razón por la que fue implicada en un escándalo, el último fin de semana. La participante del Cantando 2020 declaró que asistió a la fiesta clandestina para auxiliar a una amiga que le había pedido que la pasara a buscar, ya que estaba cerca de la propiedad.

"Yo estoy viviendo en Pilar, el viernes fue la fiesta, no el sábado. Yo estaba con mis amigas, nos llama una amiga nuestra que había asistido a esta fiesta. Yo estaba acá, de inconsciente me subí al auto, no le avisé a mi mamá y fui a buscarla", comenzó su relato la joven de 19 años.

Luego, la hija de Yanina Latorre continuó: "Llegué, sí estuve en el lugar, me apersoné en la casa y busqué a mi amiga. En ningún momento quise zafar como están diciendo. Sí tuve que dar mis datos. No estaba invitada a la fiesta".