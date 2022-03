Zaira Nara habló sobre la relación con Jakob von Plessen e hizo mención a las supuesta infidelidad de Wanda Nara

Esta mañana, Zaira Nara habló con Socios del Espectáculo sobre la relación con Jakob von Plessen. Además, hizo mención a la supuesta infidelidad de Wanda Nara a Mauro Icardi con su guardaespaldas.

La modelo reconoció que “estoy bien. Estamos muy bien. Más allá de que sé que ustedes trabajan de esto, al igual que yo. Estamos un día de ese lado y al otro de este y trataron todo con mucho respeto, pero a mí me duelen un montón estas cosas”.

“Yo no digo nunca que estoy acostumbrada, jamás me acostumbro a que se hable de mí. Me cuesta mucho y me cuesta mucho tener que exponer todo. Hay un límite que a mí me repercute en la intimidad. No sé hasta qué punto tengo ganas de contar en la tele cada movimiento de mi vida”, explicó Zaira Nara.

Además, la hermana menor de Wanda Nara asumió: “nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío. Yo pongo bastante un stop porque mis hijos son chiquitos y todavía necesitan más de la mamá. Pasan cosas como en todas las parejas, no te voy a decir que estamos en nuestro mejor momento porque pasan cosas, pero nada de salir anunciar y salir a declarar. Hay un tiempo para decir cada cosa. Con esto no estoy diciendo que estoy separada, tampoco lo diría a los gritos”.

“Te juro que mi familia, Jako y los chicos, tiene una estructura suficiente para que eso no haya roto nada”, admitió la top.

Además, cerca del final, Zaira Nara hizo mención a las supuesta infidelidad de Wanda Nara a Mauro Icardi con su guardaespaldas. "Cuando mis amigas me lo preguntaron, no entendía nada. No lo podía creer... me dije ¿es real esto?" y luego, remató con una frase picante: "Wanda es capaz de tirar esta bomba con tal de sacarme a mí del foco".