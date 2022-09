Zaira Nara habló sobre los rumores de relación entre Wanda Nara y L-Gante

Zaira Nara dio un móvil en el progama de esta noche de LAM, ya con la conducción de Ángel De Brito que regresó de Grecia.

Entre varios temas, la modelo fue consultada por los rumores de relación entre Wanda Nara y L-Gante.

"Sale en los portales que está de novia con L-Gante", le dijo el conductor a su colega.

Zaira Nara enseguida aclaró: "Noo, dejense de joder chicos, nos encanta la música. Con Wanda nos gusta bailar la música de L-Gante".

Luego, le preguntaron si su hermana está separada de Mauro Icardi y la conductora respondió: "No, no me quiero meter en la vida de mi hermana".

Enseguida Yanina Latorre señaló: "Entonces hay algo porque sino dirías: 'Está todo bien'".

L-Gante y Wanda Nara.

Cómo surgió el rumor de una relación entre Wanda Nara, L-Gante

L-Gante y Wanda Nara estuvieron siendo vinculados en las últimas horas desde que Mariana Brey dijo que habría algo entre ellos en Socios del Espectáculo.

"Wanda Nara está cada día más cerca de alguien que conoce hace tiempo", comenzó a decir la periodista. Y continuó: "Según me cuentan él estaría muy interesado en ella".

MARIANA BREY EN SOCIOS DEL ESPECTÁCULO.

La panelista también aclaró que "tiene confirmadísimo" que el cantante está separado.

"L-Gante y Wanda Nara están compartiendo una relación de amistad profunda", afirmó Mariana Brey. Y aseguró que el cantante y la hermana de Zaira Nara se vieron en un evento privado hace unas semanas en una de las veces que ella vino a la Argentina. "El cantante no estaba invitado pero él pidió ir", indicó la panelista.