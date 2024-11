Con la producción de Sam Raimi, conocido realizar “Doctor Strange” de Marvel, y la dirección de Brian Netto y Adam Schindler, la reciente incorporación de la película “No te muevas” a Netflix juega con la ansiedad de estar inmovilizado en una situación exasperante.

Lidera el ranking de las más vistas en Argentina estando en el puesto 4 en películas y la protagonizan dos actores habituados a las películas de acción y horror. Uno de ellos es Finn Wittrock quien interpretó a Dandy Mott en American Horror Story y su víctima Kelsey Asbille quien estuvo en la piel de Sally Avril en Spiderman (2012) así como también de Monica Dutton en Yellowstone.

De qué trata “No te muevas”, el éxito de Netflix en películas

La trama sigue a Iris quien tras la muerte de su hijo decide quitarse la vida, pero “afortunadamente” la detiene un hombre llamado Richard que la distrae para luego aplicarle una droga que la dejará inmovilizada. Iris no puede huir, gritar ni correr, pero sí podrá (y tendrá) que pensar cómo escapar de las garras de Richard.

La película a partir de allí contará el tiempo que pasa como si fuese un secuestro en tiempo real. Con una duración de alrededor de una hora y media (92 minutos), “No te muevas” hará que el espectador también quede inmovilizado desde la comodidad de su hogar viendo cómo pasan los minutos e Iris continúa sin poder moverse.

La película cuenta con una clasificación apta para mayores de 16 años, porque aunque no cuenta con escenas muy sangrientas, sí presenta herramientas de terror psicológico que atrapa al público con armas de primera. El film vio la luz el 25 de octubre y desde entonces no ha parado de recibir buenas críticas por la crítica estadounidense en medios como The Guardian y Variety.

El guion hecho por T.J. Cimfel y David White presenta las tres etapas de la parálisis en las que Iris deberá luchar por escapar antes de quedar inmovilizada por completo. En definitiva, una película que “moverá” internamente al espectador y jugará con el terror de la quietud.

La producción ya está disponible en Netflix y se encuentra ubicada entre las mejores dentro del género de intriga. Una vez que comience la película, no podrás moverte muy lejos de la pantalla por 92 minutos por la atrapante y trágica historia de Iris.

C.G