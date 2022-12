El príncipe Harry está a punto de estrenar su tan esperado documental en Netflix, y en un mes saldrá a la venta Spare, el libro de sus memorias en el que promete revelar detalles de su vida hasta ahora desconocidos. En medio de esta “guerra” con la familia real británica, el nieto de la fallecida Reina Isabel II tuvo la idea de vestirse de Spiderman para acompañar a los hijos de Scotty’s Little Soldiers, una ONG que acompaña a las familias de militares fallecidos en servicio.

Un día como Spiderman: El príncipe Harry se disfraza para un importante causa

Aunque muchos periódicos aseguran que el video publicado por el esposo de Meghan Markle fue una idea inmadura, Harry quiso regalarle un momento de alegría a estos niños que sufrieron una pérdida a tan corta edad.

En las imágenes publicadas se puede ver al príncipe vestido de Spiderman dejándoles consejos a los niños sobre unas actividades que deberán llevar a cabo: capturar a los villanos que amenazan la Navidad.

Además, como el hijo del Rey Carlos III también sufrió la pérdida de su madre a temprana edad, dejó un mensaje en el que profundizó el dolor por la pérdida de Lady Di.

"Compartimos un vínculo aún sin habernos conocido porque tenemos la pérdida de un padre en común. Conozco de primera mano el dolor y la desesperación que conlleva la pérdida y quiero que sepas que no estás solo. Espero que encuentres consuelo y fortaleza al saber que su amor por ti vive y brilla. La Navidad no es un período como los demás, es un momento en el que realmente extrañamos a nuestros seres queridos. Está bien, pero al mismo tiempo, es posible sentirse culpable por divertirnos sin nuestros padres. Estoy aquí para asegurarles que ellos quieren que nos divirtamos, así que no te sientas culpable" expresó Harry.

¡Mirá el video!

Príncipe Harry: "Esos británicos necesitan una lección"

Surgieron fuertes comentarios del príncipe Harry, unos días antes del lanzamiento de la serie documental en Netflix llamado “Harry y Meghan”, donde el hijo de la Princesa Diana de Gales está listo para hablar acerca de tomar sesiones de terapia con respecto a la muerte de su madre y el romance de su padre con Camilla.

Príncipe Harry

Fuentes cercanas al diario The Sun, confirmaron que comentarios que intercambiaba Harry con Oprah Winfrey, demostraban una constante animosidad contra su familia. De hecho, previo a la entrevista masiva que tuvieron en marzo del 2021, se jactó de anticiparle lo que se venía a su amigo: "Esto va a ser bastante impactante. Esos británicos necesitan aprender una lección".

Harry acusó formalmente a la realeza de ser racista y afirmó que ignoraron los pensamientos suicidas de su esposa Meghan. En la serie que se estrenará por streaming, a partir del 8 de diciembre, se entiende que él y Meghan harán nuevas acusaciones de racismo.

Una fuente confirmó al mismo diario británico que algunos comentarios realizados por Harry y Meghan son picantes: "La narrativa es que Harry tuvo que ser separado de su familia, en la que se sentía descuidado. La salud mental también se caracteriza por la discusión sobre Harry teniendo terapia sobre la pérdida de su madre y la relación de su padre con Camilla".

Los hermanos apenas han hablado desde que Harry y Meghan tuvieron la entrevista con Oprah. En ese momento, la Reina desestimó sus afirmaciones, respondiendo: "Los recuerdos pueden variar".