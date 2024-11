El servicio de la N roja está por afrontar el último mes del año y busca brindar la mejor opción para que todos los usuarios tengan acceso al mejor catálogo de producciones audiovisuales. En esta oportunidad, renovará y ampliará su oferta para competir con la demás plataformas digitales en la finalización de un nuevo año. Entre las producciones más destacadas y ansiadas de Netflix se encuentran la serie "El juego del calamar 2" y la película "María" relacionado a lo bíblico.

Los nuevos lanzamientos de Netflix para diciembre

Netflix preparó su cierre de año de la mejor manera y posee uno de las segundas temporadas más esperadas en el último tiempo como lo es el "El juego del calamar 2", entre otras producciones audiovisuales. En primer lugar, hay que hablar de las series que se añadirán al catálogo y es por eso que partir del 4 de diciembre podrán verse "Churchill y la guerra" y "El mañana y yo", el 5 de diciembre "Beastars", "Palomas Negras", "Jentry Chau contra el inframundo" y el 6 de diciembre "Ecos del mar rojo".

Más cerca de la segunda quincena del doceavo mes del 2024 se encontrarán disponibles: "Polo" y "Jamie Foxx: What Had Happened Was..." el 10 de diciembre, "Los reyes de Tupelo: Una saga criminal en Misisipi" y "Cien años de soledad" el 11 de diciembre, "Fachadas" el 12 de diciembre, y "1992" el 13 diciembre.

Netflix.

Pasada primera mitad de diciembre, Netflix estará estrenando "Aaron Rodgers: Enigma" (17/12), "El niñero" (18/!2), "Un lugar para soñar" (19/12), "El príncipe dragón" (19/12). Además, también hay lugar para "UniverXO Dabiz" (20/12), y "El juego del calamar 2" (26/12),

Por otro lado, también hay que hablar de las películas que tendrán su lugar en la plataforma de streaming. "Fortune Feimster: Crushing It’" abrirá el mes el 3 de diciembre junto a "La última mujer de la orquesta", "Aquella Navidad" y "El tren de los niños" el 4 de diciembre, "El mayor criptorrobo de la historia", "Campamento con mamá" y "María" el 6 diciembre, "Unas vacaciones sin sentido con Sabrina Carpenter" el 7 de diciembre, "La voz de Makayla: Una carta para el mundo" el 11 de diciembre y "Seven Doors", "Vacaciones desastrosas" y "Equipaje de mano" el 13 de diciembre.

Netflix también lanzará "Ronny Chieng: Love to Hate It" (17/12), "Seis Triple Ocho" (20/12). De esta manera, tanto con películas y con series el servicio de streaming estará despidiendo un nuevo año en el que apostó constantemente producciones propias y externas para ser la primera opción de todos los usuarios que pagan un abono mensual.

BL