La serie "Inestable" fue una de las apuestas de Netflix pero, después de dos temporadas, la plataforma decidió cancelarla. Los protagonistas de esta comedia son padre e hijo, Rob Lowe y su primogénito, John Owen Lowe.

"Inestable" de Netflix

El menor de los Lowe fue elegido para dar vida al hijo, tímido socialmente, de un inestable pero exitoso CEO de una empresa biotecnológica. El joven acepta un trabajo en el sector de investigaciones, de la empresa, de su padre para evitar que se descontrole tras el fallecimiento de su esposa.

¿Por qué "Inestable" no tendrá tercera temporada?

La noticia no es una sorpresa ya que la segunda temporada, que se estrenó en agosto de 2024, en su primer fin de semana de estreno no pudo ingresar en el Top 10 de Netflix. En esos primeros días solo obtuvo menos de 1,4 millones de vistas. En su semana completa en la plataforma, la situación no mejoró y tuvo menos de 1,3 millones de espectadores. Esto se convirtió en un gran fracaso de la serie "Inestable".

Netflix decidió cancelar la tercera temporada de "Inestable"

Para decidir si renuevan una serie en Netflix, los ejecutivos de la plataforma le dan más importancia a las visualizaciones que al costo de la producción del producto. Este modelo se llevó consigo varias joyas que fueron canceladas mucho antes de tiempo, como es el reciente caso de "Kaos".

¿De qué trata la serie "Inestable"?

La sinopsis oficial que brinda Netflix cuenta que "el (Rob Lowe) es un excéntrico genio de la biotecnología. Su hijo (John Owen Lowe) es un pragmático que vive bajo su sombra. Para salvar el negocio familiar, tendrán que resolver sus diferencias".

En la segunda temporada de la serie podemos ver las actuaciones de Sian Clifford, Aaron Branch, Rachel Marsh y Emma Ferreira. Esta producción generó un gran revuelo antes de su regreso en agosto de 2024 ya que fue una de las muchas series retrasadas por las huelgas dobles de Hollywood de 2023.

"Inestable"

Pero el revuelo y todo lo que se generó antes de su estreno, no alcanzó. Parece que Netflix no se lleva muy bien con las comedias ya que "Inestable" se une a las producciones ya canceladas por la plataforma como "The Ranch", "Descolocados", y la más reciente, "Aquellos maravillosos 90" la cual era la secuela de la mítica serie "Aquellos maravillosos 70". Igualmente, la serie protagonizada por Rob Lowe y John Lowe todavía no fue sacada de la grilla de Netflix.

Las dos temporadas de "Inestable" siguen disponibles en Netflix

Por ahora, las dos temporadas de "Inestable" siguen disponibles en Netflix para aquellos que se quieran sacar la duda de si realmente es una buena producción de la plataforma.

