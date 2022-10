Se inauguró AB Café: un espacio exclusivo para vivir una experiencia única de fusión de aromas

El 6 de Octubre, en la Plaza del Zorzal ubicada dentro del Abasto Shopping, Antonio Banderas Perfumes abrió las puertas del AB Café. Personalidades como Laurita Fernández, Mel Lezcano, Josefina Ansa y Diego Leuco, entre otras celebridades, se hicieron presentes para conocer esta nueva propuesta que invita a conocer todas las fragancias femeninas, pero también los ya icónicos perfumes masculinos de la marca.

Del 1 al 15 de este mes, AB Café recibirá a quienes hayan adquirido una fragancia de Antonio Banderas en Get The Look, Parfumerie Abasto o en el mismo pop up, con un café de bienvenida y muchos obsequios más.

Por otro lado, la reconocida marca Cabrales, bajo el claim “Despertando tus sentidos”, será quien esté a cargo de garantizar una experiencia diferente, con aromas únicos y buscará desafiar la sensorialidad de los consumidores a través de su exclusiva línea de Cafés de Especialidad. De esta manera, Cabrales y AB Café invitan a experimentar las auténticas notas sensoriales típicas de la Región de Colombia, en un producto fresco y aromático.