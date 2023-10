Aristida Genez Alcaraz: el fenómeno sanador y milagroso que revoluciona las redes y desafía a los escépticos

Aristida Genez Alcaraz comparte sus dones excepcionales en sus redes sociales y sorprendió a muchos seguidores con sus predicciones precisas. Cómo medium logra impactantes conexiones con el más allá y su talento logró desafiar a los sectores más escépticos.

La médium reveló en esta nota detalles inéditos sobre su trabajo y los dones que posee. Además brindó su visión sobre el mundo de lo paranormal y lo espiritual y se refirió directamente a las personas no creyentes de estas áreas.

Aristida, comencemos por hablar de tus dones ¿Cómo han impactado en las redes sociales?

Mis dones de médium, clarividente y sanadora energética me han permitido conectar con las personas de una manera única. Lo que ha causado revuelo en las redes es la precisión de mis predicciones y las conexiones con seres queridos fallecidos que he compartido en vivo. Esto ha generado debates y cuestionamientos, pero también ha brindado consuelo a quienes buscan respuestas.

En tu experiencia en redes sociales ¿Cómo manejas las críticas y el escepticismo?

Es natural que haya escepticismo, y lo respeto. Cada persona tiene derecho a cuestionar. Yo siempre trato de responder con humildad y proporcionar pruebas cuando es posible. Mi objetivo principal es ayudar y guiar a las personas, y sé que mis dones son una herramienta poderosa para eso.

Mencionaste tus predicciones precisas. ¿Podés compartir alguna que te haya sorprendido?

Claro, una predicción que realmente sorprendió a todos fue cuando vaticiné el triunfo de la selección de Argentina en el Mundial. Fue un momento emocionante, y aunque siempre intento mantener la humildad, fue un acierto que impactó a muchos.

Además de tus dones, también tenés un podcast llamado 'La Hora Mística'. ¿Qué podemos esperar de este proyecto?

'La Hora Mística' es un espacio donde invitamos a famosos y exploradores espirituales a conectarse con el más allá y vivir experiencias increíbles. Nuestra intención es explorar lo paranormal y lo espiritual de una manera respetuosa y enriquecedora. Cada episodio es una aventura única que invita a los oyentes a abrir sus mentes.

Fuiste testigo de experiencias asombrosas en eventos como la Expo, donde cientos de personas se desploman ante la imposición de manos. ¿Nos podés contar más sobre esta experiencia y qué crees que ocurre en esos momentos?

Es verdad, en eventos como la Expo he tenido la oportunidad de realizar imposiciones de manos y presenciar reacciones sorprendentes. Lo que ocurre es que muchas personas son sensibles a las energías y pueden experimentar una profunda relajación o liberación de tensiones cuando los toco. No es un fenómeno extraño, sino una manifestación de la conexión energética entre las personas.

¿Recibiste comentarios o reacciones inesperadas de algunos sectores debido a tu trabajo?

Sí, en ocasiones he recibido críticas y escepticismo, especialmente de aquellos que no comprenden completamente estas experiencias. Pero también recibí mensajes de gratitud de personas a las que he ayudado a encontrar paz y consuelo. Siempre me mantengo enfocada en mi misión de guiar y sanar, y no me dejo afectar por las críticas.

¿Qué nos podés contar sobre el retiro energético en La Cumbre, Córdoba?

El retiro energético en La Cumbre fue un viaje sagrado y una experiencia única. Se vivieron momentos emocionantes y movilizantes, llenos de sanación y milagros. Pueden ver estos momentos trascendentales en mi Instagram. Fue tan espectacular que hemos decidido repetirlo, aunque el cupo ya se encuentra agotado. Estamos trabajando en mediar para ampliar la capacidad y que más personas puedan unirse a esta experiencia única.

¿Qué mensaje tenés para aquellos que están despertando espiritualmente?

Mi mensaje es simple: confíen en sus intuiciones y busquen respuestas. El despertar espiritual es un viaje hermoso y transformador. No teman cuestionar y explorar lo desconocido. Todos tenemos el potencial de conectarnos con lo divino y encontrar la paz interior.

Aristida Genez Alcaraz demostró su talento como médium y su confianza para desafiar a los escépticos y cautivar a las audiencias en las redes sociales. Con predicciones precisas y conexiones con el más allá que han sorprendido a muchos, logró dejar una marca imborrable en el mundo de lo paranormal y lo espiritual.