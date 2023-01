Cariló, el lugar elegido para la presentación de modelos E-Tech en el Renault Summer Experience

Renault Summer Experience regresó con una propuesta que cuenta con un gran despliegue de marca a lo largo de toda la temporada: inauguró el verano en Cariló el 28 de diciembre con un stand de más de 600 mts2 donde se presentan los tres principales lanzamientos de 2023 en su gama de vehículos E-Tech 100% eléctricos.

Como novedad, Cariló es el centro de exhibición para los vehículos eléctricos de la marca que desembarcaran en el país en 2023. La gama Renault E-Tech conecta la innovación y la tecnología para un mundo más sustentable. Se encuentran presentes las grandes novedades eléctricas de la marca se verán en el mercado a partir del segundo semestre de este año.

El stand, ubicado en Cerezo entre Boyero y Calandria, en el corazón del centro comercial de Cariló, también ofrece la posibilidad de adquirir merchandising oficial THE ORIGINALS, y pick up point de compras online a través de la Tienda Oficial de merchandising. Un espacio interactivo disponible para conocer las diferentes unidades de negocio de Renault: Renault Care Service (Accesorios, Merchandising y Repuestos), Plan Rombo, Mobilize Financial Services.

Además, habrá un “kids corner”, un espacio lúdico y de sensibilización con RASTI, para armar los modelos de las réplicas Alaskan y Torino, con códigos QR para que puedan descargar las instrucciones de armado y acceder a la landing de cada modelo.

¿Cuáles son los beneficios del Programa de Fidelización My Renault?

My Renault ofrece beneficios únicos para los clientes, durante las vacaciones en la costa atlántica. Entre las actividades que se encuentran incluidas, hay clases de funcional surf, clases de sandboard, cabalgatas, artículos outdoor, alquiler de tablas de sandboard, gastronomía, entretenimiento y tiempo libre. Además, los suscriptos al programa de fidelización gozan de un 15% de descuento en servicio de playa y un 10% en servicio de gastronomía. Para sumarse y formar parte del universo de beneficios de “My Renault” los clientes de la marca y ahorristas de Plan Rombo deberán suscribirse al programa ingresando a la web de My Renault.

Como cada año, Renault ofrece un completo Line up acompañado de actividades en cada espacio, actividades inmersivas, shows de música en vivo con diferentes artistas y activaciones gastronómicas para deleitar paladares. Además, una completa agenda de rutinas deportivas y bicicleteadas, travesías en lugares únicos para coronar la propuesta de Renault Summer. Para más información, ingresar a la web de Renault Summer Experience para conocer la agenda de actividades y/o agendar test drives.