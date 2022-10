Cómo armar el mejor closet para todo el año

La moda es la pasión de muchas de nosotras, y a veces puede suceder que todas las tendencias que circulan nos mareen, o que las prendas nuevas que vamos adquiriendo nos aburran rápidamente, o bien que sintamos que lo que tenemos en nuestro armario no nos sirve para sacar adelante ningún look despampanante, sin importar la cantidad de ropa que tengamos en nuestro haber.

Es por eso que en este artículo hablaremos de cuál es la ropa casual para mujer que debemos tener sí o sí en nuestro closet, para luego poder complementar con algunas prendas más arriesgadas.

¿ De qué hablamos cuando nos referimos al “fondo de armario”?

Para poder lograr una combinación de ropa casual para mujer juvenil exitosa, tener un buen fondo de armario es fundamental. Nos referimos a una cantidad decente de prendas básicas que combinen con todo, nos permitan jugar libremente con las prendas trendy, y que nunca pasen de moda.

► Los básicos que no debemos pasar por alto

Camisas y remeras: tener unas cuantas prendas para la parte superior de colores neutros cómo el negro, el blanco, el azul o el beige es imprescindible. Según el estilo y los cortes que te sienten mejor, puedes tener una variedad de tops, camisas, y blusas que combinen con todo.

Si acostumbras hacer ejercicio o vestirte casual los domingos, las sudaderas clásicas de telas suaves serán tus mejores amigas.

Pantalones de mezclilla: este clásico que nunca pasa de moda prácticamente no necesita presentación. Unos buenos jeans en tonalidades oscuras son un must have para cualquiera de nosotras. Todas tenemos preferencia por algún tipo de corte, ya sean los jeans skinny, mom, rectos o tipo oxford, pero aquí te recomendamos que no te cierres a un solo tipo de corte sino que tengas un mínimo de variedad. Esto nos permite crear un juego más abierto con el resto de prendas a la hora de armar un outfit.

Leggins: sin mucho más que decir, las calzas son unas grandes aliadas en esos días que queremos estar prolijas pero cómodas. Según el tipo de tela en las que las elijamos, la esencia del look puede variar radicalmente. Mientras que las de algodón o lycra dan una sensación más bien casual o deportiva, las leggins con una textura símil cuero son ideales si buscas conseguir ropa casual elegante para mujer.

Shorts: es una prenda irreemplazable para esos días calurosos, y son grandes aliados para quienes adoramos mostrar las piernas. Nuevamente, sabemos que los shorts para mujer 2022 se consiguen en una variedad infinita de estilos, materiales y cortes.

Los shorts jeans mujer ideales dependerán de tu tipo de cuerpo, y del largo que más te siente cómodo, lo que si te recomendamos es optar por conseguir uno negro, uno azul y uno un poco más claro para tener un buen fondo de armario.

En tanto a shorts mujer de otros materiales (en su amplia variedad), te recomendamos que te atengas a los básicos pero orientarte por tu estilo favorito, ya sea romántico, boho chic, preppy, urbano o cualquier otro.

Y por último, las más activas no podemos olvidar tener por lo menos dos o tres pares de shorts deportivos para mujer. Lo importante en este tipo de prendas es la calidad. La preferencia entre un short deportivo ajustado u holgado es propia de cada una, pero eso sí, debes saber que las bikers son una gran tendencia últimamente.

Faldas o vestidos: no todas somos amantes de este tipo de prendas, sin embargo, sabemos que tener en tu haber un vestido negro, corto y entallado te puede sacar de muchos apuros si tienes que lucir elegante en alguna ocasión imprevista. Lo mismo aplica con las faldas. Ahora bien, si no estás segura qué tipo de falda te sienta mejor en tanto al vuelo, al corte y al tiro, te recomendamos que investigues acerca de las prendas que le sienten bien a tu tipo de silueta.

► Para vencer el frío

A la hora de elegir qué vestir en esos días fríos, propios del invierno o el otoño, sabemos que los abrigos tienen mucho peso en los outfits, ya que es una de las prendas que más destaca.

Aquí te contaremos cuáles son los abrigos esenciales que todo armario debería tener, para que puedas complementar a la perfección tanto tus prendas básicas cómo las más únicas.

►Los abrigos que están a la orden del día con la moda son de lo más variado en cuanto estilo:

puffers: las camperas aplumadas son una gran opción si buscas ropa casual de invierno para mujer.

Las parkas: estás siguen viéndose por las calles ya que son realmente abrigadas y versátiles.

Los abrigos de peluche: son una de las últimas tendencias, excelentes para las más arriesgadas que se atienen a las tendencias.

Abrigos elegantes: un buen tapado es esencial para cualquier armario. Podemos optar por tapados abotonados, abiertos o con cinturón. Lo ideal es optar por colores neutros o estampados más bien minimalistas para que sean versátiles.

Algún abrigo impermeable: cuando hay que hacerle frente a la lluvia, un abrigo que nos permita permanecer secas es más que importante. Las más elegantes podrán optar por un trench, mientras que las que suelen vestir más casualmente pueden simplemente adquirir un rompevientos de buena calidad.

► No olvidemos los accesorios

Los complementos hacen un papel fundamental para lograr un buen look. Aunque hoy no ahondaremos en este amplio mundo, si resulta importante destacar la importancia de tener algunas carteras todoterreno, y unos buenos pares de zapatos y zapatillas versátiles para perfeccionar tu estilo.

Unos buenos accesorios que acompañen a tus prendas más arriesgadas, que sigan tanto las tendencias como tus gustos personales (¡que nunca debes dejar de lado!) nos ayudaran a tener un closet realmente completo que nos permita variar entre estilos.

Ahora solo quedaría darle rienda suelta a nuestra creatividad, y así crear las mejores combinaciones de ropa para cualquier situación que se nos pueda presentar.