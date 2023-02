Confort y experiencias: conocé el Hotel Sunset Beach Punta del Este

El Hotel Sunset Beach Punta del este nace con su construcción en la década del 70 por el arquitecto Vila. Su primer nombre fue Hotel Arenas y en ese momento habían muy pocas construcciones a su alrededor En la década del 90, la firma Atijas Weiis lo compran y se asocian con la cadena Days inn para su explotación. En el año 2010 deciden independizarse, hacerle un cambio de imagen a la estructura y trabajar bajo su propio nombre y actualmente Sunsetbeach Hotel.

Bajo el slogan ¨vendemos experiencia y no solo alojamiento¨, se abocan 100% al servicio de todos sus huéspedes, desde el momento que lo buscan por los diferentes canales para hacer una reserva, cuando se comunican por vía telefónica o mail, cuando lo ven en internet o redes sociales. Hotel Sunset Beach ofrece a todos sus clientes un servicio integral intentando identificar la necesidad particular de cada persona para que su estadía sea lo más placentera posible. En el hotel recibirán no solo la habitación para poder alojarse durante su estadía, sino que además ofrecen un excelente desayuno buffet super variado con opciones también para veganos, celíacos y diabéticos. Su piscina climatizada es un icono por las tardes cuando baja el sol y el viento de la península se torna un poco más fresco. Para además facilitarle a aquellos que prefieren no salir del hotel y almorzar o cenar poseen un cálido bar, llamado ¨el Faro ̈ que sirve las 24 hs una pequeña pero deliciosa carta además de cafetería y diferentes bebidas. Para que todo esto sea posible cuentan con un capital humano que realmente los diferencia y enorgullece día a día, quienes también son muy apreciados por todos sus clientes.

Es un hotel independiente y manejado por sus dueños quienes lo convierten en una empresa de un manejo podría decirse que familiar. Esto se transmite en todas las áreas y se nota en la forma y sencillez de la atención, creando más que clientes amigos. Su fortaleza más grande son los clientes fieles que una vez los conocen no dudan en volver y recomendar.

Cuentan con un edificio de 38 habitaciones, que se dividen en 4 categorías. Estas van desde la habitación Standard que son habitaciones confortables con aire acondicionado Split, tv con cable y frigobar. La segunda categoría se llama Superior y además de las comodidades de la anterior mencionada cuenta con una cama adicional ideal para familias o estadías de amigos de 3 personas. Las habitaciones Deluxe y Suite cuentan con vista al mar y son muy solicitadas por todos ya que la excepcional vista de la isla Gorriti y los atardeceres maravillosos de punta del este se aprecian como en pocos lugares de la península.

Además, cuentan con un edificio anexo, ubicado a 40 mts del hotel donde contamos con 8 apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Poseen kitchenette estilo americano y una espectacular terraza, todos con vista al mar. A los mismos se les brinda el mismo servicio que las habitaciones del hotel, limpieza a diario, servicio de playa, wifi y estacionamiento propio.

Gracias a su excelente ubicación, en el hotel, cuentan, no paran de soñar y observan muchas posibilidades de crecimiento. Poseen un proyecto gastronómico muy lindo que intentarán llevar a cabo en la azotea del hotel con la espectacular vista de playa mansa y la isla gorriti.

Contacto:

Para comunicarse con el hotel, ya sea para más información o reservas pueden comunicarse por mail a [email protected] o a los teléfonos + 598 4248 4353 o whatsapp + 598 94 013 750

Instagram – @hotelsunsetbeachpuntadeleste

Facebook - Hotel Sunset Beach – Punta del Este

Página - www.hotelsunsetbeach.uy