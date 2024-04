La trayectoria inspiradora de Patry del Alva: modelaje, emprendimiento y éxito

Fundadora de la Organización de Modelos y Diseñadores de Latinoamérica (OMDIL), Patry del Alva se encuentra a pocos días de una súper producción de un mega desfile show en Rosario, “Fashion Stars Night, by Kentucky”, agencia donde cumple el rol de directiva. Esta misma se encargó del armado de la producción al contar con más de 100 modelos profesionales.

Además, la acompañan los diseñadores de los cuales es productora, logrando fidelizar su relación con ellos e impulsar sus carreras, ya sea con importantes pasarelas argentinas, como también la posibilidad de abrir pista en el exterior como el Fashion en New York en septiembre.

Vestido By Valkyria

-Caras: ¿Patry, cómo es ser modelo, mamá y empresaria en estos tiempos?

-Patry del Alva: No es fácil. Aunque con 46 años sigo haciendo lo que amo que es subirme a la pasarela siendo una mujer real, en constante crecimiento y siempre tratando de mejorar mi versión con medidas (95-70-100) porque para algunos diseñadores consagrados, no encajo en las medidas estándares de sus vestidos. A veces me han dicho ‘tenes cuerpo de vedette’ o ‘tenes muchas lolas o cola’, y eso es increíble en la época en la que vivimos. Aún así siempre hago catarsis riéndome de todos estos comentarios porque me siento bella y feliz siendo esta mujer que soy, y lo que logré reconstruir luego de muchas luchas. Soy mamá de dos jóvenes bellos, Patricio (23) y Antón (13), y esposa de un hombre maravilloso que me acompaña y apuntala en cada paso. Si bien él tiene su ocupación como productor agropecuario, José Luis se volvió mi fotógrafo favorito.

Vestido By Nicolena

-C: ¿Cómo impulsas las marcas y diseñadoras?

-PDA: Tengo la suerte de cruzarme con gente maravillosa en este ambiente como Vani Balena, conductora del programa ‘Mi mejor versión’, que se emite por Ciudad Magazine, donde me dio la posibilidad y el espacio ‘Momento de la moda con Patry del Alva’, donde invitamos a diseñadores, marcas y modelos para promover su talento. Ya es su segunda temporada, está enfocado en impulsar y conseguir tu mejor versión de cada día. También hago producciones gráficas que me permiten cerrar este hermoso círculo de llevar a otro nivel las marcas y diseñadores que confían en mi trabajo.

-C: ¿Cuál es tu lema de vida?

-PDA: Poner el corazón en cada paso, en cada desafío. Con miedo a los retos, pero sin paralizarnos. Confiando plenamente en nosotros mismos y en las personas que nos rodean e impulsan a ser mejores cada día. A mis 46 años sigo agradeciendo al universo por poder hacer lo que más amo que es subir a una pasarela y poder disfrutar esos maravillosos momentos.