“Renault Summer Experience” desembarcó con propuestas exclusivas en Pinamar

Renault Argentina realizó, el pasado 5 de enero, la apertura oficial del “Renault Summer Experience” en Pinamar y Cariló, una propuesta integral que cuenta con un sinfín de experiencias, actividades inmersivas, música en vivo con diferentes artistas y activaciones gastronómicas, test drives y actividades para todos los veraneantes y clientes del programa “My Renault”, en la costa Argentina.

El 2 de enero, la marca llegó a Kota Beach, con un gran despliegue de exhibición de sus vehículos de la gama 4WD: Alaskan, Oroch y Duster, quienes visiten el parador podrán realizar test drive en distintos terrenos y circuitos programados, y vivir toda la experiencia off road de la marca. Adicionalmente la propuesta en Pinamar cuenta con encuentros musicales, degustaciones gastronómicas y actividades deportivas y lifestyle, como clases de yoga y surf para todos sus clientes. Por otro lado, para miembros del programa de fidelización “My Renault” habrá beneficios exclusivos en gastronomía, servicios de playa, entre otros.

La agenda del “Renault Summer Experience”, contará con las siguientes actividades para veraneantes y clientes de My Renault en el parador de Kota Beach en Pinamar: Martes 17 Hs, clase de Yoga; Jueves 17 Hs, clase de Funcional Surf y Sábado 18 Hs, Clínica de Fuegos by Salva La Cocina. Los clientes de My Renault podrán vivir una tarde de fuegos junto a Salvador Mazzocchi.