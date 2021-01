A lo Bob Marley: el particular look de Jorge Lanata en Punta del Este

Jorge Lanata se encuentra de vacaciones en Punta del Este, sin embargo, no tiene ningún problema en hacerse un lugar en su agenda para hablar con otros colegas. En esa línea, el periodista tuvo una charla con LA NACIÓN PM, en LN+, en donde lo que llamó realmente la atención fue el particular look con el que se mostró.

Más allá de sus fuertes declaraciones, lo que captó la atención fue la remera que lució Jorge Lanata: una chomba firmada por Polo, del tipo "batik", en colores amarillo, rojo, azul y verde. Al mejor estilo "Bob Marley", el periodista bromeó sobre su look y su bronceado. Complementó con gafas en tono amarillo y no faltó el cigarrillo en mano.









La prenda en cuestión tiene un precio de 130 euros y según reza la firma del "caballito" es "ideal para captar la atención y no pasar desapercibido".







Lejos de ser un fanático de la playa y el sol, Jorge Lanata aseguró que el color que tomó es a base de vitamina D. "Este color me lo hice con 10 almuerzos al aire libre", comentó.

Sobre la atípica temporada turística que se está viviendo en las costas esteñas, Jorge Lanata dijo: "La ciudad está vacía como nunca antes la vi", expresó.

Además, Jorge Lanata se refirió a varios temas de la actualidad de la Argentina, y puso el énfasis en la incertidumbre sanitaria por la pandemia de Coronavirus: "Hoy tenemos media vacuna, Rusia termina la tercera fase en marzo o abril, y me preocupa mucho el discurso que generó el gobierno en base a la vacunación".

Jorge Lanata y su romance con Elba Marcoveccio

Algunas semanas atrás, Jorge Lanata habló por primera vez de su romance con la abogada Elba Marcoveccio tras la confirmación de Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana. El romance tomó por sorpresa a todo el mundo y el periodista no se quedó atrás con sus declaraciones.

La palabra de Jorge Lanata se dio cuando Marina Calabró quiso tener la palabra del periodista: "Escúcheme, soy una persona mayor, tengo 59 años. A esta edad uno no tiene novia...”, sentenció el periodista. A lo que la hermana de Iliana retrucó: “Bueno, ¿cómo le llamamos, pareja?”. “Pareja suena a documental de Nat Geo. Hoy vemos a la pareja de cebras en la sabana…”, aseguró el conductor.





“Bueno, nada. Sí, estoy saliendo con alguien. Su nombre es Elba Marcovecchio y es todo lo que voy a decir”. Enojada por la escueta información, Marina le redobló la apuesta: “Escúcheme, le guardé 10 días el secreto para que todo lo que diga es lo que ya se sabe, lo que ya contó Yanina Latorre y Ángel de Brito”. Risueño, Jorge Lanata remató: “¿Qué querés que te diga?… ¡te cagaron la primicia!”.



Contundente, Jorge Lanata cerró: “Escúcheme, usted sabe mejor que yo que si yo hablo de cualquiera de estos temas relacionados a la intimidad, uno abre una puerta que nunca más cierra. Hablar en detalles de esto, es abrir a que me pregunten: ¿cuántos polvos te echás por semana? o ¿de qué color son tus calzoncillos?”.

Así fue como Elba Marcovecchio confirmó su romance con Jorge Lanata

Yanina Latorre fue quien confirmó que la abogada Elba Marcovecchio estaba de novia "y muy enamorada" con Jorge Lanata. Fue con la protagonista en el piso, frente al asombro de todos.



"Ayer fui a un programa en el que también estaba invitado Jorge. En maquillaje comentaban que iba a venir con una chica y como lo conozco y sé que no va con la pareja a ningún lado, dije 'yo le pregunto'. Ahí me la veo entrar a ella, mi abogada, con un vestido blanco, transparente y unos tacos muy sexy", comenzó con el relato la panelista de LAM.







Fue entonces que la mismísima abogada, invitada al piso, confirmó que está empezando una relación con Jorge Lanata: "Si, estamos empezando... lo conocí por cuestiones de trabajo y bueno... él es muy caballero, de verdad. Divertido".



Algo tímida Elba Marcovecchio aseguró sobre su relación con Jorge Lanata: "Chicas, de estas cosas no me gusta hablar... es parte de la intimidad pero lo único que voy a decir es que estoy muy feliz".