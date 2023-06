Andy y Bárbara Muschietti sobre Flash: "Contar con Michael Keaton fue algo que nunca imaginamos"

Este jueves estrenó “Flash”, la esperada película de DC dirigida por Andy Muschietti (las películas de “IT”, “Mamá”) y producida por su hermana, Bárbara Muschietti. La cinta es la primera en solitario del superhéroe más veloz de todos en donde Ezra Miller repite su papel de Barry Allen.

Se trata de una película que ya viene captando la intriga de los fans por cuanto se explora la teoría del multiverso que lo lleva a Flash a usar sus poderes para poder cambiar su trágico pasado. Sin embargo, esta acción traerá consecuencias irreparables, ya que terminará en un mundo diferente.

Con un humor irreverente, el filme apelará cien por ciento a la nostalgia noventosa por cuanto veremos nuevamente a Michael Keaton ponerse el traje de Batman para ayudar a Barry. Amenazados por el general Zod, Flahs saca a Batman de su retiro y rescata a un kryptoniano encarcelado, aunque no sea el que está buscando.

De cara a su estreno, CARAS dialogó con Andy y Bárbara Muschietti quienes hablaron de algunos detalles de la cinta, que sin dudas será una grata sorpresa para los fans de DC y que también apunta a conquistar al público esquivo, ya que su búsqueda nos recuerda a grandes clásicos como “Volver al Futuro”.

“Flash tiene que ver con las terminaciones y las cosas que uno absorbe a cierta edad, en la misma infancia y la adolescencia. De las cosas te impactan de una manera mucho más intensa. En este caso, el background de Michael Keaton…él en las películas de Batman fue de lo que más me impactó en mi adolescencia y traerlo de nuevo fue algo que nunca hubiéramos imaginado”, relató el director argentino sobre la vuelta del actor a encarnar al hombre murciélago. “Y la idea de traerlo salió en el medio. Fue otra motivación para hacer esta película”, agregó.

Cómo fue lograr que Michael Keaton volviera a ponerse el traje de Batman

Para los fans de DC, sin dudas la presencia de Michael Keaton en la película y verlo nuevamente con el traje de Batman no es a esta altura una sorpresa, pero sí algo grandioso de ver en la pantalla grande.

Con respecto a cómo se logró que se involucre en la película, Bárbara Muschietti reveló: “Fue muy lindo. Lo invitamos a comer. Él fue el que eligió el restaurante y cuando llegó el día vemos una persona trotando hacia nosotros, se acerca y era Keaton que llegaba trotando, y con un rollito, que era el guion debajo del brazo. Se sienta. Tenía una remerita, un jean, muy tranquilo. Hablamos mucho del proyecto. Él se lo estaba pensando en ese momento. Pagué yo, enrolló el guion otra vez y se fue trotando. Un tiempito más tarde, nos dijo que hacía la película”.

-¿Cómo fue el ensamblar la parte nostálgica con lo que es el personaje Flash?

Andy Muschietti: -Como un rompecabezas… lo primero es encontrar la motivación. Si ves la película, hay una motivación que es muy muy simple y muy pura. Y muy muy pequeña, que es básicamente que él se quiere encontrar con su madre. Es algo, es una premisa con la que mucha gente se puede identificar.

Tuvimos la suerte de trabajar con dos actores que estuvieron aquí muy increíbles y que pudieron reflejar y transmitir esa emoción, que es familiar (por Ezra Miller y Maribel Verdú). Ellos no tienen mucho tiempo juntos en la película, pero, es muy fuerte. Y para mí era muy importante tener ese tono emocional.

-Y también con el tema de las conexiones entre los personajes, el amor, la amistad…

Sí, sí, están esas conexiones que son conexiones inevitables en la vida de cualquiera. La pérdida, la familia, las pérdidas son cosas que tienen un trasfondo dramático. No es solamente contarlo como, bueno, tenemos que contar esto que te pasó, sino como, bueno, dentro de la trama en donde él se involucra tanto en su historia familiar es como que lo lleva a poder entender su pasado.

El elenco de “Flash” también incluye a la estrella en ascenso Sasha Calle, Michael Shannon (“Bullet Train”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”), Ron Livingston (“Loudermilk”, “The Conjuring”), Maribel Verdú (“Élite", “Y tu mamá también”), Kiersey Clemons (“Zack Snyder's Justice League”, “Sweetheart”), Antje Traue (“King of Ravens”, “Man of Steel”) y Michael Keaton (“Spider-Man: Homecoming, "Batman").