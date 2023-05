Andy Muschietti anunció que regresa a la Argentina para presentar "The Flash" su esperada película

Andy Muschietti viene triunfando en el mercado hollywoodense desde hace un tiempo, pero en especial tras haber filmado "IT", la cinta basa en la novela de Stephen King que fue un éxito flobal. Ahora, el director llegará a la Argentina para presentar oficialmente su nueva película, “The Flash”, antes de su estreno en cines el 15 de junio.

El director y la productora Bárbara Muschietti estarán en Buenos Aires para celebrar el próximo estreno, tal como anunció Warner Bros. Pictures. Se trata de una cinta en donde Ezra Miller repite su papel de Barry Allen en el primer largometraje independiente del Superhéroe de DC.

Cómo será "The Flash", la nueva película de Andy Muschietti

Los mundos chocan en "Flash" cuando Barry usa sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos del pasado. Pero cuando su intento de salvar a su familia altera el futuro sin darse cuenta, Barry queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado, amenazando con la aniquilación, y no hay superhéroes a los que recurrir. Es decir, a menos que Barry pueda sacar a un Batman muy diferente de su retiro y rescatar a un kryptoniano encarcelado... aunque no sea el que está buscando.

En última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es escapar de él para salvar su vida. Pero, ¿será suficiente hacer el último sacrificio para reiniciar el universo?

El elenco de “Flash” también incluye a la estrella en ascenso Sasha Calle, Michael Shannon (“Bullet Train”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”), Ron Livingston (“Loudermilk”, “The Conjuring”), Maribel Verdú (“Élite", “Y tu mamá también”), Kiersey Clemons (“Zack Snyder's Justice League”, “Sweetheart”), Antje Traue (“King of Ravens”, “Man of Steel”) y Michael Keaton (“Spider-Man: Homecoming, "Batman").

