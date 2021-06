Ángela Leiva sobre Esteban Lamothe: “Es un dulce de leche”

En medio de crecientes rumores de romance con Esteban Lamothe, su compañero en La 1-5-18, la nueva tira de Polka, Ángela Leiva habló en La Academia. "Es un dulce de leche", le dijo risueña a Marcelo Tinelli, lo que avivó las versiones que hablan del inicio de una historia de amor entre ellos.

"Tenemos muy buena onda porque somos compañeros y grabamos ocho horas diarias la novela. Pero la verdad es que Lamothe es un dulce de leche, es un amor y muy buen compañero. Mi corazón ahora está atravesando una separación y soltera y sin apuros. Por el momento, no estoy pensando en el amor”, dijo a Teleshow, tras su paso por la pista.

Ángela Leiva y Esteban Lamothe en la serie en la que habría comenzando el romance.

Los rumores arrancaron cuando Esteban Lamothe compartió una historia en Instagram con una canción de Ángela Leiva y un mensaje para ella: "Lo que es tener una compañera espectacular". Ni lerda ni perezosa, la cantante replicó la historia a la que le agregó: "Curita", en referencia al personaje que interpretará el actor en la nueva tira.

El ida y vuelta en redes entre Ángela Leiva y Esteban Lamothe que dio inicio a los rumores.

Recientemente separada, Leiva se refirió a su ex en la gala pasada de La Academia: “Lo amo a Martín, pero bueno... estamos desencontrados. Estuvimos tres años y me hizo muy feliz, así que le mando un beso enorme”. Contundente, dijo además que es una etapa cerrada en su vida y que no hay posibilidades de reconciliación en el futuro.

¿De qué va la nueva tira de Polka?

El debut actor de Ángela es todo un desafío. La cantante interpretará a una chica que vive en una villa a la que Esteban Lamothe llegará a cubrir el lugar que quedó vacante en la Parroquia del barrio, y Agustina Cherri interpretará a una Asistente Social.

El guión está a cargo de Lily Ann Martin, Jessica Valls y Marcelo Nacci, con Gimena Guardia y Pablo Iglesias como asistentes.

Las grabaciones comenzaron a mediados de abril y el primer día de rodaje fue en el exterior, cuidando todos los protocolos sanitarios.

Para todos los actores y técnios detrás de La 1-5-18, la primera jornada de grabación se vivió una “emoción tremenda” por haber retomado sus actividades.