Así están hoy los protagonistas de Smallville a 20 años del estreno

Este 2021 se cumplen 20 años del estreno de Smallville, la serie estadounidense, que nos mostraba las aventuras de Clark Kent en su adolescencia y los años previos a convertirse en Superman.

Protagonizada por Tom Welling y Kristin Kreuk, la ficción televisiva vio la luz en octubre de 2001 y el último capítulo se emitió en 2011. Y entre los personajes principales teníamos a Clark Kent, Lana Lang, Lex Luthor y Chloe Sullivan.

A continuación te contamos cómo están los actores hoy y qué fue de sus vidas:

Tom Welling, que dio vida a Clark Kent cuando solo tenía 23 años años, tiene ahora 43 y está a punto de cumplir 44. Está casado con la actriz Jessica Lee Rose, su segunda mujer y tiene un hijo de dos años.

El actor, que empezó su carrera en el 2000, ha participado en las dos películas de Más barato por docena, una comedia con Steve Martin, y luego en Parkland, donde interpreta a un agente del servicio secreto del presidente Kennedy. Recientemente fue parte del elenco de la tercera temporada de Lucifer, la serie de Netflix.

Kristin Kreuk, la actriz que dio vida a Lana Lang tiene 38 años y participado desde el fin de Smallville en la película Spaces Milshake y en las series Beauty & The Best y Burden of Truth.

La intérprete inició un club de libros que divulga a través de sus redes sociales y se ha convertido en una verdadera activista en favor de las energías renovables y en defensa del medio ambiente.



Michael Rosenbaum, quien interpretó a Lex Luthor en el show, tuvo pequeñas actuaciones, la más reciente fue en el cine en Guardianes de la Galaxia (2017) donde interpretó a Martinex. Actualmente lleva adelante un exitoso podcast en Youtube titulado "Inside of you". Fue en uno de esos episodios donde reveló que le habían diagnosticado cáncer en 2020.



En el podcast que salió este martes y en el cual entrevistó al protagonista de “Supernatural”, Jensen Ackles, Rosenbaum confesó que no iba a decir nada al respecto, pero cambió de parecer. “No iba a decir nada, pero me levanté en la mañana y me dije a mi mismo: ‘Tenés que hablar al respecto’. Soy muy abierto y tal vez es una buena idea porque podría ayudar a alguien. Y no estoy preocupado, quiero comenzar con que no se preocupen por mí, todo está bien”, comentó.

De Smallville a una secta: el caso de Alison Mack

Allison Mack tenía 18 años cuando se ganó el papel de Chloe Sullivan, la mejor amiga de Clark Kent en Smallville. La serie duró diez temporadas, y para el final de la producción, la actriz tenía una brillante carrera con papeles en decenas de películas hechas para televisión y de programas.



Sin embargo, la estrella juvenil volvió a estar en boca de todos durante 2020 cuando salió a la luz el documental The Vow, que exponía las atrocidades a las que un grupo de personas influyentes en Hollywood se había sometido.

La actriz de 36 años ingresó a NXIUM (el culto liderado por Keith Raniere) y en medio de las investigaciones que luego se relatan en el documental de HBO, se declaró culpable de organización delictiva y de extorsión. Actualmente enfrenta hasta veinte años en prisión y puede que le pidan que testifique en las próximas semanas en el juicio contra el líder del mencionado culto.

"Me uní a Nxivm originalmente para encontrar un propósito", dijo Allison durante su audiencia de declaración de culpabilidad en una corte federal en Brooklyn, en abril. "Estaba perdida y quería encontrar algún lugar, alguna comunidad en la que me sintiera más cómoda", agregó.