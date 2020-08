Grave acusación: escracharon a Barby Silenzi por no cumplir con un canje

Barby Silenzi, como tantos otros famosos, reciben diversos productos en su casa que luego promocionan en sus redes sociales. Pero la pareja de El Polaco parece no haber cumplido con un trato y fue escrachada en redes sociales.

“Está muy mal que hayas aceptado un canje y después no solo no respondas los mensajes que te mandan, sino que te quedas con las cosas. Quizás a vos no te cuesta nada comprarte un pijama, pero detrás de un emprendimiento hay muchas personas que están gastando energía, plata y tiempo. Hacete cargo de tus palabras y aunque sea responde los mensajes. Decepcionante”, dijo la empresa que le envió dos pijamas que la bailarina no promocionó en su cuenta de Instagram, tal como es la costumbre.

Luego, representantes de la marca hablaron con Rating Cero y aclararon la situación. “Le contamos que éramos un microemprendimiento de pijamas y le propusimos enviarle algún conjunto por canje. Ella accedió. Le escribimos a Barby preguntándole cómo le habían quedado los conjuntitos, pero no respondió nunca más”, denunciaron.