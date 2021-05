Cómo seguirá Masterchef Celebrity 2 tras la polémica renuncia de Alex Caniggia

Tras el revuelo que se generó en Masterchef Celebrity 2 por la polémica renuncia de Alex Caniggia, muchas especulaciones comenzaron a gestarse en torno al futuro del exitoso reality de Telefe.

Según trascendió, tras la salida del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, no habría ningún problema entre la productora Boxfish y Alex, quien no grabó el miércoles pasado, "seguro del pasaje de salida del reality", informaron en "La Pavada" de Crónica.



Según el mismo medio contó, desde la producción de Masterchef Celebrity 2 ya tienen tres semanas grabadas con El Emperador, y además comenzarán a transitar las semifinales.

Anoche en pantalla se pudo ver que compitieron 8 participantes: Claudia Fontán, Juanse, Alex Caniggia, María O`Donell, Sol Pérez, Georgina Barbarossa y Candela Vetrano. Gastón Dalmau, por su parte, no estuvo por temas de salud.

La verdad detrás la salida de Alex Caniggia de MasterChef Celebrity 2

Según Marcelo Polino, el motivo por el que Alex Caniggia dejó el certamen es porque fue descalificado. Sin embargo, Rodrigo Lussich salió a cuestionar esto desde Intrusos.



“Te quieren decir que bueno, que va a ser expulsado -expresó Lussich-, pero eso no es verdad. Y no lo digo en contra de Polino, sino que esa es la versión oficial. Es más o menos una gacetilla, pero la verdad es que hubo un escándalo con cruces de llamados incluidos”, disparó el conductor de Intrusos.



Además, Rodrigo Lussich contó que el pasado miércoles, cuando se tenía que grabar una gala de eliminación en la que Alex tenía que participar, faltó. “Creyendo, sabiendo o importándole tres pitos que lo sacaran a él, y no le quiso regalar a la producción su salida. Del otro lado dicen que no lo iban a echar, pero él no quiso enfrentarse a esa posibilidad”.