Revelan detalles de la polémica salida de Alex Caniggia en MasterChef Celebrity

En medio de la polémica salida de Axel Caniggia de MasterChef Celebrity, Marcelo Polino habló sobre la renuncia del mediático tras las diversas versiones que surgieron alrespecto.

“La versión oficial es que Alex quedó descalificado del certamen. No puedo ‘espoilear’ más. Quedó descalificado del programa y esto es lo que se va a ver en las próximas galas", aseguró el periodista en La peña de Morfi.

"Hay programas adelantados y lo que se verá hoy fue grabado con anterioridad. Todo se va a ver en pantalla, no va a quedar tras bambalinas”, destacó Polino en cuanto a lo que se verá esta noche en la gala de eliminación del certamen culinario.

“Se decidió descalificar a Alex Caniggia. El cómo y el por qué lo vamos a ver en la gala y no lo voy a adelantar, pero la versión oficial es esta”, dijo Marcelo y cerró: “Estén muy atentos a la gala de esta noche porque va a haber mucha data de lo que va a venir y de lo que estoy adelantando sobre Alex Caniggia. Muy atentos a lo que va a pasar esta noche”.

Escándalo en Masterchef: revelan la reacción de los jurados ante la salida de Alex Caniggia

Alex Caniggia es el protagonista de un nuevo escándalo en Masterchef y este viernes se anunció su renuncia.

Aunque no existe una versión oficial, los rumores confirman que el hijo de Claudio Paul Caniggia no se presentó alas grabaciones del programa y que esta "baja" sería porque no está conforme con las devoluciones del jurado.

"El miércoles no fue, lo estuvieron esperando y no apareció para grabar el programa. Está molesto porque no le gusta perder", contaron en el portal Primicias Ya.

Lo cierto es que, tras esta polémica, también revelaron cuál fue la reacción del jurado ante la falta de Caniggia. “Alex tenía que presentarse al programa y no fue. No quedó más remedio que descalificarlo del certamen”, dijeron desde la producción al portal Ciudad.com.

Tal como contaron en el sitio, Germán Martitegui, Donato de Santis y Germán Betular fueron los que tomaron la drástica decisión de descalificarlo directamente.

