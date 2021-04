El Polaco y Barby Silenzi: el gesto que aumenta rumores de reconciliación

El Polaco y Barby Silenzi están otra vez separados. Después de la foto oficial de La Academia, donde mantuvieron un pequeño roce, la pareja confirmó la ruptura.

Pero mientras la versión oficial asegura que el músico y la bailarina se distanciaron por celos en Hay que ver aseguran que los tortolitos tuvieron un acercamiento. Según informó Fernanda Iglesias, los artistas pasaron la noche juntos.

“No sé si se quedó ahí porque lo agarró el lockdown, o el toque de queda o lo que sea, Él fue a la casa de Barby, al departamento que ella tiene en Belgrano. Él la fue a ver a la bebé y se quedó a dormir ahí”, señaló la panelista. “Se volvieron a seguir en Instagram, se desbloquearon”, añadió.

Barby Silenzi y El Polaco: habló "el tercero en discordia" de la pareja

Horas antes, Barby Silenzi confirmó que fue una pequeña conversación con su ex pareja, Francisco Delgado, lo que desató la ruptura con El Polaco.

Pero en Hay que ver aseguraron que existe otro "tercero en discordia" que no sabe cómo manejar la situación. Se trata de Quique Pérez, el coach de la pareja en La Academia. “Es el coach Quique Pérez que dice que lo están volviendo loco. Me escribió: ‘Chicos es muy muy complicado ensayar así. Yo por mí ensayo todos los días, pero no me puedo organizar nada. Pospongo cosas para ensayar y no termino haciendo nada. Lloro. Me da igual si están juntos o no, yo quiero trabajar, pero con alguien que no tenga tantos conflictos’”, contó Majo Martino en el programa.

AM