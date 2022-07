Jorge Marrale habló sobre los desafíos de interpretar a Carrascosa en “María Marta: el crimen del country”

El 27 de octubre de 2002 se produjo uno de los crímenes que más impactó a la opinión pública de la Argentina y que actualmente sigue estando en el imaginario colectivo local. María Marta García Belsunce fue encontrada sin vida por su marido, Carlos Carrascosa, en el baño de su casa ubicada en un exclusivo barrio privado de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Lo que en un principio parecía ser un accidente doméstico, terminó por convertirse en un caso de interés nacional.

Este domingo 17 de julio, HBO Max estrenará “María Marta: el crimen del country”, una ficción que reconstruye el cruento episodio y que lleva al espectador a recorrer los años posteriores de a la muerte de María Marta, con su esposo como principal responsable y su familia inculpada de encubrimiento.



Jorge Marrale es quien se puso en la piel de Carlos Carrascosa para encarar esta serie de 8 episodios que nos adentrará a otra visión sobre los hechos tan documentados sobre este caso. Para el papel, el actor esquivó todo tipo de imitaciones y se centró en tratar de dar fidelidad a la persona que le tocó interpretar.

“Somos una unidad y tratamos de lograr que el cuerpo y la emocionalidad vayan al mismo tiempo, a tal punto de cuando hay un quiebre en eso uno dice ‘uy por qué miró de esa manera y se estaba riendo al mismo tiempo’. Yo miré algunos videos de él e hice algunas miradas, pero no para imitar, porque no sé hacerlo y no lo elijo, sino para ver”, le dijo Marrale a CARAS Digital previo al estreno de esta producción.

“Hay algo que se filtra del alma y que va a los ojos, como cuando uno esquiva la mirada o como cuando uno se joroba de tanto agachar la cabeza. Eso es lo que yo viví como un mecanismo interno para intentar hilvanar ahí. Está contrastado con la historia que había que contar y con la mirada de Daniela (Goggi, la directora)”, continuó el intérprete sobre su trabajo en primeros planos que se centraron en su ya potente mirada.



-¿Cómo fue para vos recibir este guión y encarar a esta persona que ya hemos visto documentada por los medios?

-Me parece fantástico que una ficción argentina esté en una plataforma como HBO Max y que la pueda ver toda Latinoamérica. Antes llegábamos con la televisión y hoy este es el vehículo, no hay que dejar de ver y hacer nuestras ficciones.

En mi caso, me traté de correr totalmente de lo que yo había escuchado y vivenciado en 2002 y un poquito más hasta que va por primera vez a la cárcel…Fue muy impactante lo que pasó con esta señora de la clase alta que trabajaba para Missing Children y aparece muerta de una manera sospechosa…eso me llegó a mí y después empieza la especulación. Primero es la prensa la que empieza a reconstruir todo, una historia paralela que fue un barullo. Yo siempre soy cuidadoso con las opiniones, cada vez más.



Uno trata de pensar en dónde está ese ser y me pareció fantástico. Hay otra cosa que para mí es muy importante y es que a Carrascosa la cámara y la opinión pública fueron las que lo enjuiciaron antes que la Justicia. Él no se llevaba para nada bien y defenestró, justamente creo yo, fue al fiscal, pero a la que no pudo vencer fue a la cámara y cómo lo chupa a él en su imagen. La gente procesó y lo prejuzgó. Empieza a haber una manipulación sobre la imagen de una persona sin saber quién es el verdaderamente.

El paso de Carrascosa por la cárcel, el gran desafío para Jorge Marrale

“María Marta: el crimen del country” sobrevuela por los hechos del 2002 y salta en el tiempo al momento del procesamiento judicial de Carrascosa y parte de su familia. Este salto temporal en el guión significó representarlo en otra posición completamente distinta a lo que implicaba su vida acomodada en Pilar.



“Fue cuando tuve el guión que comencé a estudiarlo a él, cómo se conecta con el hermano de María Marta, con el fiscal, quién es para él, si le molesta…empecé a ver persona a persona qué era lo que le pasaba a Carrascosa. También de su periodo en la cárcel y cómo se hace para sobrevivir con la convicción de saber que no fuiste y rodeado de gente pesada. Fue su adaptación también, de cómo moverse en ese lugar”, le dijo Marrale a este medio.

-¿Cómo fue para vos grabar esas escenas en donde Carrascosa está en la cárcel?

-Eso fue un tema, un golpe. Yo traté de adaptarme lo más que pude y fue muy interesante ver el cambio en ese hombre que estaba afuera tomando whisky y luego metido adentro de un pabellón con un pescadito al que le da de comer y con una foto de la mujer, fumando todo el día.



El que tiene dinero dentro de la cárcel se salva y el que no, tiene que conseguirlo de alguna manera. Él no fue alguien que la miró a afuera, sino que conectó con la gente y dijo que hizo amigos allí adentro, se comprometió con la vida que tenía que vivir allí adentro por 7 años. Pensá lo que es estar en pandemia dentro de tu casa, con comida y sin que nadie te joda por un año y medio en contraposición a 7 años preso, y cómo hacés con tu cabeza.

Dirigida por Daniela Goggi, el elenco está conformado por Laura Novoa (María Marta García Belsunce), Carlos Belloso (Horacio García Belsunce), Muriel Santa Ana (investigadora/bloguera), con la participación especial de Mike Amigorena, Guillermo Arengo (Guillermo Bártoli), Valeria Lois (investigadora/ bloguera); Esteban Bigliardi (John Hurtig), Ana Celentano (Irene Hurtig), María Leal (Elvira) y Nicolás Francella (El vecino).