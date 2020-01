El pasatiempos "canchero" con el que sorprendió Jorge Rial

"Abuelo y periodista" se autodenomina en su cuenta de Instagram, Jorge Rial. Y lejos de ser uno de esos "abuelos" anticuados, el periodista es muy canchero y moderno. Sí, él tiene tatuajes, va a conciertos de rock y también ahora sumó un pasatiempos muy a la moda. ¿De qué se trata?

El conductor de Intrusos sorprendió a sus seguidores con un video en el que se lo vio andando en monopatín eléctrico, el último grito de la moda en la ciudad. "Y un día me llegó el monopatín eléctrico", anunció entretenido desde sus historias de Instagram. En el material, se ve a Jorge muy sonriente y con el casco bien puesto.

"Para nada me siento viejo, estoy en un gran momento de mi vida. Me encanta que me digan abuelo, soy abuelo, Romina también, le regale el abuelazgo también. Me encanta ser abuelo, me parece hasta sexy ser abuelo, es una cosa linda", había confesado Rial en alguna oportunidad sobre el paso de la edad tras convertirse en abuelo por primera vez.

¡Genio total!